Mlexer na Olimpiadzie Młodzieży

Elbląski mikst Ania Malewicz i Alek Stefański był autorem jednej z większych niespodzianek na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowy. Podopieczni trenera Pawła Sali pokonali rozstawionych z numerem jeden reprezentantów Polski.

Od 1 do 4 maja w Białymstoku trwała Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w tenisie stołowym. W turnieju brali udział tenisiści Mlexera Elbląg – Anna Malewicz i Aleksy Stefański. I to oni byli autorami jednej z większych niespodzianek na turnieju.

W rywalizacji mikstów w pierwszej rundzie elbląska para walczyła z Nikolą Belicą (Start Nadarzyn) i Bartoszem Kurowskim (Orlicz 1924 Suchedniów). Pojedynek był zacięty, do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie break. W nim lepsi okazali się elblążanie i to oni awansowali do drugiej rundy.

A tam czekała już na nich rozstawiony z numerem pierwszym mikst złożony z reprezentantów Polski: Wanessy Kulczyckiej (Gorzovia Gorzów Wielkopolski) i Jana Mrugały (Bronowianka Kraków). Nie mający nic do stracenia elblążanie sprawili niespodziankę wygrywając z reprezentantami Polski 3:0. W kolejnej rundzie elbląski mikst uległ Lenie Smolarek (Rokita Brzeg Dolny) i Filipowi Piochowi (Tajfun Ostrów Wlkp.) 0:3 i został sklasyfikowany na miejscach 9 – 16.

Ania Malewicz w grze pojedynczej została sklasyfikowana na miejscach 33 – 48 po przegranej w pierwszej rundzie 1:4 z Wiktorią Ilcewicz (Bronowianka Kraków) i wygranej 3:0 w tzw. „rundzie pocieszenia” z Martą Lewicką (Sokół Gniewkowo). W grze podwójnej (w parze z Leną Rucińską (LKS Wel Lidzbark) tenisistka Mlexera została sklasyfikowana na miejscach 9 – 16 po zwycięstwie 3:1 nad Barbarą Jasińską (ZKS Zielona Góra) i Lilianą Nowak (AZS Częstochowa) i porażce 0:3 z Leną Puzio (ZKS Zielona Góra) i Zuzanną Wieczorek (Politechnika Rzeszów).

Aleksy Stefański rywalizację w grze pojedynczej zakończył na miejscach 49 – 64 po dwóch porażkach. W grze podwójnej w parze z Dominikiem Dzikońskim (LUKS ABC Żak Pisanica) po porażce w pierwszej rundzie zostali sklasyfikowani na miejscach 17 – 32.