Młode siatkarki powalczą w II lidze

Głównie z juniorek starszych i juniorek młodszych będzie w tym sezonie składała się drużyna Energa MKS Truso Elbląg. W zespole występować będą jedynie dwie bardziej doświadczone siatkarki. Pierwszy mecz elblążanki rozegrają już w najbliższy weekend.

Młode siatkarki rozpoczęły przygotowania do sezonu 2020/2021 w połowie sierpnia. Elblążanki wznowiły treningi pod okiem Wojciecha Samulewskiego, który zastąpił Andrzeja Jewniewicza w funkcji pierwszego szkoleniowca. W zespole trenują głównie 16 i 17-latki, dopiero wczoraj (24 września) do drużyny dołączyły dwie bardziej doświadczone zawodniczki. Katarzyna Szostak i Aleksandra Frąckiewicz to siatkarki, które mogliśmy obserwować już w poprzednich latach. Zespół nie było stać, żeby zakontraktować więcej seniorek. - Oczywiście chcielibyśmy zatrudnić więcej zawodniczek, niestety nie mamy takiego budżetu. Pieniędzy z roku na rok jest coraz mniej, epidemia koronawirusa także miała wpływ na nasze finanse klubowe - powiedział trener Truso.

Siatkarki przez trzy tygodnie trenowały w hali III liceum. Potem udały się na ośmiodniowy obóz sportowy. Po powrocie do Elbląga, zespół przygotowywał się na obiektach własnych. W międzyczasie drużyna wzięła udział w dwóch turniejach. W Słupsku Energa MKS Truso rozegrała trzy mecze: z Czarnymi Słupsk, z Treflem Gdańsk i APS Rumia. Wszystkie spotkania młode podopieczne Wojciecha Samulewskiego przegrały stosunkiem 1:2. Tydzień później zespół udał się do Grudziądza, gdzie zmierzył się Gedanią Gdańsk, Pałacem II Bydgoszcz, Czarnymi Słupsk i AZS Biała Podlaska.

Z okresu przygotowawczego zadowolony jest trener Truso. - Uważam, że był on bardzo udany. Na obozie trenowaliśmy po pięć-sześć godzin dziennie. Mamy młode zawodniczki i one potrzebują dużo zajęć, żeby podnosić swój poziom, pracować nad techniką. Grupa jest bardzo pracowita, nawet na prośbę dziewczyn zaczęliśmy treningi tydzień wcześniej. Mamy młode ambitne siatkarki, a w połączeniu z doświadczeniem seniorek, może to być naprawdę fajny zespół. Naszym celem jest z meczu na mecz grać coraz lepiej i wygrywać przede wszystkim z zespołami, które też grają młodzieżą - podsumował Wojciech Samulewski.

W tym sezonie nie ma ani fazy play-out ani play-off. Po dwóch rundach zasadniczych są spadki i awanse, do III ligi spadną dwa najsłabsze zespoły. Pierwszym przeciwnikiem Truso będzie Sokół Mogilno. Mecz zostanie rozegrany w najbliższą sobotę (26 września) w Mogilnie.