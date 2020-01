Młodzież Olimpii po turnieju w Hamburgu

W miniony weekend (18-19 stycznia) Olimpia Elbląg (roczniki 2007 i 2008) wzięła udział w międzynarodowym turnieju halowej piłki nożnej w Hamburgu, korzystając z zaproszenia Nadzalewowego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej.

Żółto-biało-niebiescy rozegrali dwa turnieje: w sobotę (18 stycznia) oraz niedzielę (19 stycznia). Organizatorem zabawy był BFSV Atlantic 07. Nasz kraj, poza Olimpią, reprezentował również Orlik Frombork. W turnieju oglądaliśmy także po dwie drużyny z Niemiec, Rosji oraz Ukrainy. Mecze rozgrywano systemem 4+1, a każde spotkanie trwało po 12 minut.

- Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni na ten międzynarodowy turniej. Każda minuta spędzona na boisku przyniesie korzyści w przyszłości, bo nie na co dzień mamy szansę zmierzenia się z takimi rywalami. Pierwszy dzień turnieju udany w naszym wykonaniu, zajmujemy drugie miejsce przegrywając w finale po serii rzutów karnych. Drugiego dnia zabrakło zimnej głowy przy finalizacji sytuacji bramkowych. W fazie grupowej pomimo znacznej przewagi w każdym z trzech meczów zdołaliśmy zdobyć tylko 1 bramkę, a to okazało się zbyt mało, aby wyjść z grupy z miejsca dającego awans do półfinału. Ostatecznie zajmujemy 5. miejsce, wygrywając 2:0 z zespołem z Ukrainy. Dziękujemy organizatorom oraz trenerowi Markowi Szpakowskiemu, że mogliśmy wziąć udział w tak prestiżowym turnieju. - czytam wypowiedź trenera Fabiana Uścinowicza na stronie zksolimpia.pl

Pierwszy dzień turnieju:

Olimpia Elbląg 7:1 Sszor nr 5 (1) (Patalas, Antczak, Wilczek, Kościuk x2, Szulago, Chojecki)

Olimpia Elbląg 1:2 Concordia Hamburg (Kościuk)

Olimpia Elbląg 0:0 Vija e.V

Półfinał: Olimpia Elbląg 1:1 (4:3 w rz. karnych) BFSV Atlantic 97 (Kościuk)

Finał: Olimpia Elbląg 1:1 (2:3 w rz. karnych) Concordia Hamburg (Czapliński)

Końcowa klasyfikacja pierwszego dnia turnieju:

1. FC Concordia Hamburg

2. ZKS Olimpia Elbląg

3. BFSV Atlantic 97

4. FC Olymp

5. Orlik Frombork

6. Vija e.V

7. Sszor nr 5 (1)

8. Sszor nr 5 (2)

Drugi dzień turnieju:

Olimpia Elbląg 0:0 Sszor nr 5 (1)

Olimpia Elbląg 1:1 BFSV Atlantik 97 (Czapliński)

Olimpia Elbląg 0:0 SC Buntekuh

Mecz o V. miejsce: Olimpia Elbląg 2:0 FC Olymp (Patalas x2)



Końcowa klasyfikacja drugiego dnia turnieju:

1. BFSV Atlantic 97

2. Orlik Frombork

3. SC Buntekuh

4. Sszor nr 5 (2)

5. ZKS Olimpia Elbląg

6. FC Olymp

7. Sszor nr 5 (1)

8. FC Union Tornesch

Olimpia: Natan Pawłowski, Dawid Czapliński, Oliwier Turulski, Igor Wityczyn, Ksawery Kościuk, Szymon Majewski, Maciej Patalas, Łukasz Szulago, Adam Podkalicki, Maksymilian Chojecki, Alan Antczak, Igor Wilczek, Dawid Kiełek, Maciej Małczyński, Krystian Czerepski

