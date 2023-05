MOSiR-owe pomysły na weekend

W ostatni majowy weekend towarzyszyć będzie nam wspaniała pogoda, z uroków której warto skorzystać poza domem. O tym, gdzie warto spędzić wolny czas, dowiecie się od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Święto Mamy pod Gwiazdami (piątek)

Zapraszamy całe rodziny do miejskiej Bażantarni, gdzie na polanie obok wiaty „Margitka” odbędzie się piknik z okazji Dnia Matki. Na miejscu pojawią się warsztaty wypalania w drewnie, zabawy z chustą Klanza, zabawy plastyczne oraz inne atrakcje takie jak spacer z przewodnikiem, rowerowy rajd, sportowy tor przeszkód oraz wiele innych. Początek zabawy o 17:00, natomiast rowerowy rajd wyruszy o 16:30 spod budynku Biblioteki Pedagogicznej (ul. Św. Ducha 25).

Trenuj do Biegu Piekarczyka (piątek)

Już 4 czerwca ulice Elbląga opanują miłośnicy biegania w terenie. Jeśli i ty należysz do tego grona, a twoja forma nie jest w pełni zadowalająca, możesz skorzystać z darmowej pomocy od Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w piątki, poniedziałki i środy na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni. Chciałbyś wystartować w popularnym Piekarczyku? Zapisy wciąż trwają: www.biegpiekarczyka.pl.

Ćwiczenia w Krytej Pływalni (piątek-sobota)

Weekend możemy rozpocząć w wodzie i wcale nie mamy na myśli wyjazdu nad Bałtyk. W piątek o 20:00 spotykamy się na zajęciach Aqua Long, podczas których spalamy nadmiar kalorii, łącząc ćwiczenia z zabawą. Z kolei plan na sobotę ułożony jest z myślą o seniorach, dla których przygotowane są zajęcia Aqua Senior (11:00 i 12:00). Znajdziemy tam elementy gimnastyki oraz ćwiczeń rozciągających.

Jazda i gry na Torze Kalbar (piątek-niedziela)

Jedyne i wyjątkowe miejsce na mapie Elbląga, gdzie bezpłatnie można skorzystać z toru do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy rowerkach biegowych. Znajdziecie tam także wielofunkcyjne boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki. Zapraszamy również do korzystania z kortów tenisowych, które podlegają rezerwacji pod numerem tel. 537 443 376. Obiekt czynny jest w weekend od 8:00 do 20:00.

Baw się i pływaj na Dolince (piątek-niedziela)

Tutaj skorzystacie z nowoczesnego basenu sportowego oraz zaznacie odprężenia i relaksu. Na Dolince znajdziecie m.in. leżanki z hydromasażem, bicze wodne, masaże ścienne oraz sztuczne fale. Ponadto za dodatkową opłatą możecie zażyć sesji w trzech saunach: suchej, parowej i biosauny. Dolinka to także dobry wybór na spędzenie wolnego czasu z małymi pociechami, z uwagi na znajdujący się tam wodny plac zabaw. Zapraszamy codziennie od 6:00 do 22:00.