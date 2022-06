Na macie emocji nie brakowało

VIII Międzynarodowy Turniej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w sambo sportowym i combat przyniosły emocje. Na macie zaprezentowali się zawodnicy z Elbląga oraz klubów z Polski i zagranicy. Zobacz zdjęcia.

Sobota (11 czerwca) hala Zespołu Szkół i Placówek Sportowych należała do zawodników sambo. W turnieju o Puchar Elbląga walczyli sportowcy z Polski i z zagranicy.

Młodzi zawodnicy walczyli w sambo sportowym, w którym największe znaczenie ma technika. Na macie nie brakowało widowiskowych rzutów, przytrzymań, podcięć i innych punktodajnych technik.

My szczególną uwagę zwróciliśmy na występu gospodarzy z Sambo Fighter Elbląg. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na starcie elblążanki Alicji Pakieły z Tonią Bikowską. Początek walki należał do rywalki, która po ładnym rzucie prowadziła czterema punktami. - Ciężka walka, bo nie najlepiej czuję się w sportowej odmianie sambo. Kluczowa była „głowa”, nie poddawać się. Jeżeli rywalka zdobyła punkty po rzucie, to jeszcze nie jest koniec, zawsze można to nadrobić. Końcową dźwignię wyciągnęłam ostatkiem sił. Ale się udało – mówiła Alicja Pakieła po walce.

Zwycięstwo 8:6 po walce, w której do ostatnich sekund nie było wiadomo, kto podniesie ręce w geście triumfu zapewniło elblążance triumf w swojej kategorii. Przypomnijmy, że Alicja Pakieła jest mistrzynią Polski z tego roku.

Na elbląskim turnieju mogliśmy obaczyć pełny przekrój zawodników sambo: od najmłodszych kilkuletnich wojowników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem poprzez młodzież walczącą w sportowej odmianie tej dyscypliny. Na macie mogliśmy podziwiać m.in. uczestników zawodów międzynarodowych.

- Treningi sambo rozpocząłem niecały rok temu. Potem wziąłem udział w pierwszym mini turnieju, drugim... I tak już poszło. Dziś liczę na drugie miejsce w swojej kategorii, ale łatwo nie będzie – mówi jedenastoletni Wiktor Wojdyła z Krakowa.

- Takie turnieje jak ten w Elblągu są niezbędne, aby rozreklamować sambo. W ostatnich latach widać wzrost poziomu organizacyjnego. Jeżeli chodzi o poziom turnieju w Elblągu to jest dobrze. Przyjechali zawodnicy z innych krajów, co pozwoliło sprawdzić się na tle rywali z zagranicy. Sportowo to sambo sportowe na cztery, combat – na czwórkę z plusem. Ale nie ma się czym przejmować – zawsze znajdzie się coś do poprawy – mówi Oleksandr Gorbatiuk, prezes Polskiego Związku Sambo.

Wyniki turnieju opublikujemy wkrótce.

Elbląska Gazeta Internetowa aportEl.pl jest patronem medialnym turnieju