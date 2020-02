Olimpia II ponownie wygrywa

Drugi mecz sparingowy rezerw Olimpii zakończył się drugim zwycięstwem, tym razem z Żuławami Nowy Dwór Gdański. Sprawą jednak ważniejszą są kolejni młodzieżowcy wprowadzani do piłki seniorskiej.

Mecz odbył się w sobotę, 1 lutego. Ponownie w barwach Olimpii II nie ujrzeliśmy kilku podstawowych zawodników, ale kwestia nie powinna martwić, bo trenują z drugoligowcami, którzy tego samego dnia rozegrali mecz wewnętrzny. Z drugiej strony brak piłkarzy to utrudnienie dla trenera Szymona Wagi. Potwierdzeniem był pierwszy sparing z Agatem Jegłownik, w którym Olimpia II, wobec problemów kadrowych, nie przeprowadziła zmian. Tym razem ujrzeliśmy kilku graczy na co dzień w rywalizujących w wojewódzkiej lidze Juniora Młodszego.

Do przerwy padła jedna bramka. Powody do radości mieli żółto-biało-niebiescy, a na listę strzelców wpisał się Bartosz Mączkowski. To był popis indywidualnych umiejętności. Zaczęło się od dobrego przyjęcia futbolówki zagranej z okolic własnego pola karnego, następnie Mączkowski przebiegł kilka metrów z piłką przy nodze, minął bramkarza i ostatecznie sfinalizował akcję pewnym strzałem i zdobył gola.

W drugich 45 minutach szansę otrzymała młodzież Olimpii. Początkowo mieli problem z bardziej doświadczonymi zawodnikami Żuław, być może aspektem przeszkadzającym była trema związana z występem w seniorskiej piłce. W konsekwencji padła bramka na 1:1. Ostatecznie jednak szczęście uśmiechnęło się do Olimpii, która w końcowych fragmentach meczu wykorzystała błąd bramkarza gości. Niefortunna próba wybicia piłki z własnego pola karnego zakończyła się przejęciem futbolówki przez Dawida Winiarskiego (rocz. 2004), który po chwili ustalił wynik spotkania.

Olimpia II Elbląg - LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 2:1 (1:0)

B. Mączkowski, D. Winiarski

Olimpia II: Kapłon - Kazimierowski - P. Mazurek - z. testowany - Kondratowicz - Szmukała - z. testowany - Mączkowski - Kordykiewicz - Biel - z. testowany

W drugiej połowie zagrali: Kukałowicz, Kosowski, Czernis, Winiarski, Siwko.

Lista sparingów zespołu rezerw:

25 stycznia: vs Agat Jegłownik (klasa A, grupa: Warmińsko-Mazurska II) 2:0

1 lutego: vs Żuławy Nowy Dwór Gdański (klasa okręgowa, grupa: Gdańsk II) 2:1

8 lutego: vs Zatoka Braniewo (forBET IV liga)

15 lutego: vs Polonia Pasłęk (klasa okręgowa, grupa: Warmińsko-Mazurska II)

22 lutego: vs Jaguar Gdańsk (IV liga, grupa: Pomorska)

29 lutego: vs Powiśle Dzierzgoń (IV liga, grupa: Pomorska)

7 marca: vs Powiśle II Dzierzgoń (klasa okręgowa, grupa: Gdańsk II)

14 marca: vs Polonia Pasłęk (klasa okręgowa, grupa: Warmińsko-Mazurska II)

21 marca: vs Barkas Tolkmicko (klasa okręgowa, grupa: Warmińsko-Mazurska II)

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl