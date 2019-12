Olimpia rocznik 2005 wciąż gra

Trampkarze Olimpii Elbląg mają bardzo intensywną końcówkę roku. Ilość meczów sparingowych jest imponująca. W niedzielę, 15 grudnia, żółto-biało-niebiescy rozegrali trzy spotkania.

Podopieczni trenerów Rafała Starzyńskiego i Bohdana Konarzewskiego na co dzień występują w Centralnej Lidze Juniorów U-15, czyli w najwyższych młodzieżowych rozgrywkach w Polsce. W rywalizacji ligowej trwa przerwa między ligą jesienną, a wiosenną, ale okres wykorzystywany jest na test-mecze z drużynami, z którymi Olimpia na co dzień nie rywalizuje.

Żółto-biało-niebiescy w pierwszym spotkaniu zmierzyła się z Be1 Nacionaline Futbolo Akademija Kowno. Sprawdzian okazał się najbardziej wymagający. Olimpia prowadziła do przerwy 1:0, niestety w drugiej połowie, po roszadach personalnych, dała się zepchnąć do defensywy co wykorzystali goście, którzy trzykrotnie znaleźli sposób na strzelenie bramki i ostatecznie wygrali 3:1. Warto jednak nadmienić, że mimo porażki Olimpia pokazał się ze świetnej strony, grając bardzo szybko, na dużej intensywności.

ZKS Olimpia Elbląg (2005) 1:3 Be1 NFA Kowno (2004/2005)

Mateusz Głowiński (17min)

W drugim meczu kolejny sprawdzian z drużyną z Kowna, ale tym razem z chłopcami urodzonymi w 2005 i 2006 roku. Olimpia dominowała, wyraźnie przeważała. Żółto-biało-niebiescy wygrali pewnie 5:1 mając pełną kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi.

ZKS Olimpia Elbląg (2005) 5:1 Be1 NFA Kowno (2005/2006)

Jan Piróg, Filip Sznajder, Alan Dziurdzia, zawodnik testowany #2

Gra kontrolna nr 3 to pojedynek z imienniczką z Grudziądza. Olimpia Elbląg od początku narzuciła swoje warunki gry, czego odzwierciedleniem jest wysokie zwycięstwo 7:1

ZKS Olimpia Elbląg (2005) 7:1 Olimpia Grudziądz (2005)

Mateusz Głowiński (13min)

bramka samobójcza (19min)

Filip Sokół (30min)

Jan Piróg (54min)

Artur Łąpieś (63min)

Artur Łąpieś (70min)

zawodnik testowany #1 (75min)

- Z naszego punktu widzenia była to ciekawa forma rywalizacji. Dużo grania, praktycznie każdy z zawodników zaliczył minimum 60 minut gry na dość dobrej intensywności. Do tego mieliśmy możliwość przyjrzenia się kilku zawodnikom z innych klubów pod kątem przydatności do naszej drużyny. Jedni wypadli lepiej, drudzy słabiej. Czy ktoś do nas dołączy okaże się pewnie w niedalekiej przyszłości. W meczu otwierającym imprezę, pierwsza połowa była znakomita i życzyłbym sobie, abyśmy w każdym spotkaniu grali tak szybko, agresywnie i skutecznie w odbiorze, a jednocześnie z pomysłem i polotem w ofensywie. Fajna nauka i mega dużo wniosków do wyciągnięcia po minionym weekendzie. - poinformował trenerem Rafał Starzyński.

