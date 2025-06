Ostatnia pula pakietów na Mini Bieg Piekarczyka!

To już ostatni moment, by zapisać swoją pociechę na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych w naszym mieście! W związku z ogromnym zainteresowaniem Mini Biegiem Piekarczyka zdecydowaliśmy się dorzucić ekstra 100 pakietów startowych - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

– Cieszy nas tak duży odzew ze strony rodziców i opiekunów, którzy chcą aktywnie włączyć dzieci w sportowe święto Elbląga. Dzięki temu Mini Bieg Piekarczyka rozwija się z każdą edycją. Ostatnia pula to ukłon w stronę tych, którzy nie zdążyli i czekali z podjęciem decyzji – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Zapisy możliwe są wyłącznie online, za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Uwaga – samo zgłoszenie nie wystarczy! Dopiero opłacenie pakietu gwarantuje udział w wydarzeniu. Po wyczerpaniu dodatkowych miejsc zapisy zostaną definitywnie zamknięte.

Pamiętajcie, aby podczas rejestracji wpisać nazwę swojej szkoły lub przedszkola! Placówka, która zgromadzi największą liczbę uczestników biegu, otrzyma od nas nagrodę – zestaw sprzętu sportowo-rekreacyjnego o łącznej wartości 1000 zł.

Będzie to nie tylko bieg, ale też świetna zabawa i okazja do rodzinnego świętowania aktywności fizycznej. Nie czekajcie – zapiszcie swoje dziecko już dziś i stańcie się częścią tego wyjątkowego wydarzenia!

Koszulka i obchody 50-lecia

Oficjalną koszulkę XVI Biegu Piekarczyka będzie można kupić w biurze zawodów – w sobotę w CH Ogrody (12:00-18:00) oraz w niedzielę na lodowisku Helena. Koszulki dostępne będą w rozmiarach dla dorosłych (S–XXL) oraz dziecięcych (110–160 cm) do wyczerpania zapasów. Cena koszulki to 49 złotych.

Czeka nas weekend pełen sportowych emocji. Zapraszamy Was nie tylko w niedzielę, ale także w sobotę na uroczyste obchody 50-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Przygotowaliśmy dla Was koncerty, występy artystyczne, animacje, strefę gastronomiczną oraz urodzinowy tort. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem. Do zobaczenia na Placu Jagiellończyka!

Ambasadorka: Edyta Litwiniuk.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Mecenas: ENERGA z Grupy Orlen.

Sponsor główny: MAAG Gear.

Sponsorzy strategiczni: EPEC Elbląg, Salon Łazienkowy Awangarda, ML Polyolefins, Stella Green.

Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, EPGK Sp. z o.o. , Okna TUFE, Inpro.

Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Ubezpieczeń Expert, Hotel Młyn

Aqua SPA.