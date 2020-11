Passa elblążan przerwana

Szczypiornistom Klubu Piłki Ręcznej Elbląg nie udało się przedłużyć serii zwycięstw do pięciu. Passę elblążan przerwali zawodnicy SPR GKS Autoinwest Żukowo, którzy pokonali ich we własnej hali 37:25.

Zespół Grzegorza Czapli wygrał cztery mecze z rzędu i do Żukowa jechał po kolejne zwycięstwo, dzięki któremu awansowałby na szczyt I-ligowej tabeli. Elblążanie zapewne nie spodziewali się, że szczypiorniści SPR GKS dadzą im srogą lekcję. Mecz zaczął się jednak po ich myśli, bo w 7. minucie prowadzili 4:2. Potem parkiet należał do gospodarzy, którzy rzucili aż pięć bramek z rzędu. Przyjezdni mieli spore problemy w akcjach ofensywnych, czego nie można powiedzieć o gospodarzach. Elblążanie walczyli, powoli odrabiali straty i w 18. minucie doprowadzili do wyrównania 9:9. Niestety w kolejnych akcjach ponownie byli tłem dla rywali, którym wychodziło praktycznie wszystko i zanotowali kolejną skuteczną serie, ponownie pięciobramkową. Podopieczni Grzegorza Czapli do przerwy zdołali zminimalizować straty do trzech goli i po 30 minutach tablica wyników wskazywała 16:13.

Na drugą odsłonę zawodów szczypiorniści KPR wyszli mocno zmotywowani by odrobić straty, jednak gospodarze nadal byli bardzo skuteczni. Liczne straty i błędy techniczne przyjezdnych pozwalały zawodnikom GKS na kontrataki i podwyższenie prowadzenia. Elblążanie mieli nie tylko problemy ze skutecznością, ale także z defensywą i w 45. minucie mieli już dziesięć bramek straty. Zespołowi Grzegorza Czapli pozostała jedynie walka o jak najmniejszy rozmiar porażki, bo zdeterminowani gracze z Żukowa nie zwalniali tempa. Dwie minuty wystarczyły im by zanotować kolejną serie celnych rzutów, po której prowadzili już trzynastoma golami. W końcówce meczu gra się wyrównała, a po 60 minutach tablica wskazywała 37:25

SPR GKS Żukowo - KPR Elbląg 37:25 (16:13)

KPR: Jaworski 1, Plak, Shupyk - Stępień 7, Muracki 3, Nowak 3, Pałasz 3, Budzich 2, Chyła 2, Kowalkowski 1, Kowszuk 1, Nowakowski 1, Sparzak 1, Pert, Reseman, Solecki.

Kolejne spotkanie szczypiorniści KPR zagrają w Elblągu 21 listopada z Gwardią Koszalin.