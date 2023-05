Piekarczyk domyka zapisy

Największa sportowa impreza w Elblągu lada moment doczeka się rozpoczęcia. Miłośnicy biegania spotkają się na placu Jagiellończyka już w niedzielę (4 czerwca), jednak wcześniej muszą wziąć udział w internetowych zapisach, które zamykają się we wtorek (30 maja, godz. 23:59). Wystartuj w Piekarczyku razem z nami!

To już ostatnie godziny na to, aby podjąć decyzję o starcie w Elbląskim Biegu Piekarczyka. Punktualnie we wtorek, 30 maja, sekundę przed północą, zamknie się proces przyjmowania zgłoszeń do udziału w biegu głównym na 10 km i/lub towarzyszącym na 5 km. Co należy zrobić, aby pobiec wspólnie z nami? To bardzo proste.

Wystarczy odwiedzić stronę www.biegpiekarczyka.pl i przejść do zakładki „ZGŁOSZENIA”. Znajduje się tam formularz, który wyjaśnia jak w kilku krokach można zapisać się na zawody. Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie pakietu startowego. Szczegóły dotyczące zapisów, opłat i warunków uczestnictwa są dostępne w regulaminie Biegu Piekarczyka. Ponadto informujemy, że zapisy na Mini Bieg Piekarczyka zostały zakończone z uwagi na osiągnięty limit, za co pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy obdarzyli nas zaufaniem!

4 czerwca będzie dniem pod znakiem aktywności na świeżym powietrzu oraz zabawy dla całych rodzin, które będą mogły skorzystać ze strefy food truck, darmowych dmuchańców oraz niespodzianek od sponsorów i partnerów. Z kolei biegać będziemy na kilka sposobów - samemu lub w drużynie, w towarzystwie pacemakerów bądź indywidualnie, a także pokonując jedną pętlę (5 km) lub dwie (10 km). Każdy uczestnik Biegu Piekarczyka zdobywa pamiątkowy medal, a najlepsi w kategorii generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną dodatkowo wyróżnieni statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie wszystkich mieszkańców. Do zobaczenia już w niedzielę!

Sponsorem Strategicznym XIV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.

Sponsorzy i Partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, Salon CANAL+ CH Ogrody Elbląg, Klimat-el, Hotel Kahlberg, Wolność – Fabryka Słodkości, Centrum Ubezpieczeń EXPERT, OSK EXPERT, BUS EXPERT, Sport SPA – Centrum Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii, GRIZ „Bielik”,4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, REPROSKAN, Grupa Merlin.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.