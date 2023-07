Pływacy rywalizowali w rzece Elbląg

W sobotę (15 lipca) w przeddzień zmagań triathlonistów odbyły się zawody pływackie Aqua Speed Open Water Series i był to finał tegorocznego cyklu. Zobacz zdjęcia.

Łącznie wystartowało 290 zawodników. Wśród pływaków, którzy rywalizowali na rzece Elbląg był między innymi pan Krzysztof z Malborka. - Startuję na 0,5 km. Nie są to moje pierwsze zawody, ale jestem tylko amatorem. Pływam open już piąty rok, jest to świetny sport. Daje adrenalinę oraz przede wszystkim zdrowie - mówi pan Krzysztof.

Na dystansie 0,95 metrów wystartował pan Michał Pietkiewicz z Morąga. - Wyznaczyłem sobie cel, czyli udział w tych zawodach. Mam wtedy większą motywację do treningów. Dość spontanicznie zdecydowałem się na udział elbląskich zawodach. Musiałem pod to zmienić swoje treningi. Jestem bardzo zdyscyplinowany wówczas, gdy mam cel - mówi pan Michał.



fot. Mikołaj Sobczak

Pływacy biorący udział w rywalizacji mieli do wyboru jeden z czterech dystansów: ok. 0,475km, ok. 0,95 km, ok. 1,9 km oraz ok. 3,8 km. Aqua Speed Open Water Open Water Series to nie tylko impreza sportowa dla dorosłych pływaków. Dzieci i młodzież startowały w w zawodach Junior. Mogły sprawdzić swoje umiejętności pływackie na trzech dystansach: 100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat), 475 m (12-13 lat).

Na 200 m popłynął między innymi 11-letni Mateusz.

- Syn bardzo lubi ten sport. Uczęszcza też w roku szkolnym na zajęcia pływackie. Cieszymy się, że ma takie zainteresowania i bardzo go wspieramy - mówi pani Elżbieta, mama Mateusza.

Wyniki zawodów podamy po ich opublikowaniu przez organizatora.