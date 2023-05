Po baraże (opinia)

Cztery mecze do końca sezonu zasadniczego w II lidze. Czy Olimpia Elbląg odrobi trzypunktową stratę i zagra w barażach?

Sezon II ligi piłki nożnej wielkimi krokami zbliża się do końca. Olimpia znajduje się trzy punkty od strefy barażowej. Przez ostatnie lata żółto-biało-niebiescy zdążyli przyzwyczaić swoich kibiców do tego, że „żółta strefa“ jest szklanym sufitem, przez który nie potrafią się przebić. Czy tym razem będzie inaczej?

Do końca sezonu zasadniczego pozostały cztery mecze, co oznacza 12 punktów do zdobycia. Dokładnie tyle, ile Olimpijczycy zdobyli w całym 2023 roku. Gdyby pod uwagę wziąć tylko tabelę za bieżący rok, to elbląska drużyna zajmuje 12. miejsce z dwoma oczkami nad strefą spadkową. 1,09 punktu na mecz - to trochę mało jak na zespół z ambicjami do gry w barażach. Dla porównania - średnia z jesieni to 1,68 punktu na mecz.

Zawodzi skuteczność. Słowo „zawodzi“ nie pokazuje głębi kryzysu. Wiosną drużyna Przemysława Gomułki tylko siedmiokrotnie pokonała bramkarza rywali (0,64 gola na mecz). Znów patrzymy na jesień, kiedy to 30 razy można było się cieszyć z gola żółto-biało-niebieskich (1,57 bramki na mecz). Najskuteczniejszy strzelec z jesieni - Aron Stasiak (7 goli w lidze i 2 w Pucharze Polski) na wiosnę nie miał jeszcze okazji cieszyć się z gola. Yan Senkevich (7 bramek jesienią) - to samo. Siedem to też ciekawa liczba. Elbląska drużyna zdobyła na wiosnę tyle samo bramek w lidze, co jej najlepsi strzelcy jesienią. Najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem żółto-biało-niebieskich na wiosnę 2023 r. jest... Jakub Branecki z trzema golami na koncie. Aż w sześciu wiosennych meczach Olimpijczycy nie zdołali pokonać bramkarza rywali.

Można pokusić się o postawienie hipotezy, że drużyna Przemysława Gomułki wciąż jest w grze o baraże dzięki defensywie. Andrzej Witan dziewięciokrotnie wyjmował piłkę z własnej bramki (średnia 0,82 gola na mecz). Spoglądamy na jesień: 21 straconych bramek na 19 meczów daje średnią 1,11.

Co jest przyczyną dołka w Olimpii? Czy rywale zdołali już „przeczytać“ taktykę Przemysława Gomułki? Jaki wpływ ma stosunkowo krótka ławka rezerwowych w elbląskiej drużynie? Trener na konferencjach prasowych przyznał, że niektórzy piłkarze grają „z bólem“. W przypadku kontuzji i żółtych kartek trzeba „szyć“ z tego, co się da. A czasami sięgnąć wyjątkowo głęboko, jak np. po Bartłomieja Gorzyckiego (na co dzień występującego w czwartoligowych rezerwach), który zaliczył debiut w II lidze w meczu ze Zniczem Pruszków. Zagrał 10 minut i wrócił do rezerw. Można się też zastanawiać, dlaczego nie znaleziono następcy Kamila Wengera i przez większą część sezonu na pozycji obrońcy grał Michał Kuczałek - „z zawodu“ defensywny pomocnik? Takie pytania można mnożyć.

Ostatnie cztery mecze Olimpii prezentują się następująco: Zagłębie II Lubin w Elblągu, Polonia Warszawa w Warszawie, Garbarnia Kraków w Elblągu i GKS Jastrzębie w Elblągu.

Warto też zwrócić uwagę na rozkład gier bezpośrednich rywali w walce o czołową szóstkę. Siódma obecnie Wisła Puławy (47 punktów) ma przed sobą wyjazdowy pojedynek ze Stomilem Olsztyn, Śląsk II Wrocław u siebie, Znicz Pruszków na wyjeździe i Lech II Poznań u siebie. Szósty Motor Lublin (47 punktów): Radunię Stężyca u siebie, Kotwicę Kołobrzeg na wyjeździe, Zagłębie II Lubin u siebie i Polonię Warszawa na wyjeździe. Rozkład piątego KKS Kalisz (49 punktów) przedstawia się następująco: Siarka Tarnobrzeg u siebie, Radunia Stężyca na wyjeździe, Kotwica Kołobrzeg na wyjeździe i Zagłębie II Lubin na wyjeździe. Nie można zapominać też o kryjącą się tuż za plecami żółto-biało-niebieskich Pogonią Siedlce (43 punktów). Zespół z Siedlec zmierzy się jeszcze z Hutnikiem Kraków u siebie, Siarką Tarnobrzeg na wyjeździe, Radunią Stężyca u siebie i Kotwicą Kołobrzeg na wyjeździe.

Jak widać, jeszcze nie wszystko stracone. Trzeba jednak zacząć strzelać gole i punktować. Kolejny mecz żółto-biało-niebiescy rozegrają w najbliższą sobotę (13 maja). O godzinie 18 na własnym stadionie podejmą rezerwy Zagłębia Lubin.