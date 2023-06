Po medale na naszej rzece

- Ten w czerwonym jest z Elbląga - podobne zdania można było usłyszeć podczas dzisiejszych Ogólnopolskich Regat Kajakowych „Elbląg w formie“. Między mostem kardynała Wyszyńskiego, a Mostem Wysokim trwała dziś rywalizacja na kajakach i kanadyjkach. Zobacz zdjęcia.

Około 200 osób zdecydowało się wystartować w Ogólnopolskich Zawodach Kajakowych „Elbląg w formie“. . Do Elbląga przyjechali zawodnicy z kilkunastu klubów kajakarskich. Dla nich była to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tle rywali. Rywalizowały ze sobą dzieci, młodzicy, aż do mastersów. Na widowiskowość zawodów nie można było narzekać, a na finiszu można było zobaczyć zaciekła rywalizację do ostatnich metrów.

- Widzicie. Bardzo dobry wyścig. Popłynęliście spokojnie i są efekty - podsłuchaliśmy komentarz jednego z trenerów klubowych do swoich zawodników.

- Do końca panowie, do końca - to z kolei inny z trenerów dopingował swoich podopiecznych na ostatnich metrach. Chyba skutecznie, bo chłopaki z mety odpływali z uśmiechami na twarzach.

Na rzece walczyli kajakarze i kanadyjkarze, zarówno w jedynkach jak i w osadach. Swoich sił mogli spróbować także amatorzy, dla których przygotowano kajaki turystyczne (dla amatora wyzwaniem jest nie przewrócić się w kajaku wyczynowym).

Zawody były jednym z elementów Dni Elbląga. A przy okazji zawodnicy Silvant Kajak Elbląg i Korony Elbląg popularyzowali swoje dyscypliny sportu (odpowiednio kajaki i kanadyjki). Rzeka Elbląg ma potencjał, aby częściej stawać się areną sportowych zmagań.