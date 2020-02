Po raz kolejny Mobilna AMO w Elblągu

Projekt PZPN skierowany jest dla trenerów, nauczycieli i animatorów, a także dla zainteresowanych rodziców. Bezpłatne szkolenie odbędzie się w sobotę, 8 lutego.

Inicjatywa na celu wyłonić największe talenty w kraju oraz edukować trenerów. Aby to osiągnąć, PZPN zatrudnił po dwóch szkoleniowców w każdym województwie. Na Warmii i Mazurach jest to Grzegorz Żytkiewicz i Michał Trzeciakiewicz. Drugi z wymienionych zastąpił na stanowisku Adama Łopatko, który odszedł do Departamentu Szkolenia i Reprezentacji Narodowych. Tym samym trenerem koordynatorem został dotychczasowy II trener, czyli Grzegorz Żytkiewicz, natomiast II trenerem od 1 sierpnia 2019 jest wspomniany Michał Trzeciakiewicz.

Zajęcie Mobilnej AMO odbędą się w sobotę, 8 lutego, o godz. 13 w hali IV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Sienkiewicza 4. Trening pokazowy odbędzie się z udziałem młodych piłkarzy Akademii Olimpia Elbląg.

