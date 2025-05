Półfinał mistrzostw Polski w Elblągu

(fot. Katarzyna Rutkowska)

Elbląg został gospodarzem półfinału mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt do lat 13, który odbędzie się w dniach 9-11 maja. Do naszego miasta przyjadą drużyny z Poznania, Skierniewic i Katowic. Koszykarki Energa MKS Truso zapowiadają walkę o awans do finału.

W rywalizacji o mistrzostwo Polski dziewcząt do lat 13 pozostało 16 drużyn. W dniach 9-11 maja odbędą się cztery turnieje półfinałowe, z których po dwa najlepsze zespoły awansują do finału. Czy Energa MKS Truso Elbląg powtórzy sukces sprzed kilku lat i ponownie znajdzie się wśród najlepszej „ósemki” w kraju? Zadanie nie będzie łatwe, ale elblążanki obiecują walkę o każdą piłkę. Każdy z kibiców koszykówki może im pomóc, dopingując z trybun, bo jeden z półfinałów odbędzie się w hali SP nr 11 przy ul. Korczaka, gdzie koszykarki na co dzień trenują. Przypomnijmy, że podopieczne Magdy Kołackiej i Wiktorii Kołackiej wywalczyły awans do półfinału MP podczas ćwierćfinałowego turnieju w Zielonej Górze. W półfinale przed własną publicznością zmierzą się w drużynami: MUKS Poznań (faworyt grupy), MKS Ósemka Skierniewice i Arthrex UKS SP 27 Katowice. Zespoły zagrają system „każdy z każdym”. Terminarz meczów będzie znany wkrótce, wiadomo że każda z drużyn zagra podczas turnieju raz dziennie.

red.