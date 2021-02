Porażka KPR w Kwidzynie

Nie udało się szczypiornistom Klubu Piłki Ręcznej zrewanżować zawodnikom Usara za porażkę w pierwszej rundzie. Elblążanie przegrali w Kwidzynie 26:30.

Pojedynek KPR z Usarem miał rozpoczynać rundę rewanżową dla obu zespołów, jednak został przełożony o trzy tygodnie. Elblążanie pierwszy mecz rozegrali w miniony weekend z Tytanami Wejherowo, kwidzynianie natomiast dopiero dziś (21 lutego) zawalczyli o pierwsze punkty w rundzie rewanżowej. Przed spotkaniem oba zespoły dzieliły cztery oczka, podopieczni Grzegorza Czapli mieli ich na swoim koncie dziewiętnaście, rywale piętnaście, jednak rozegrali jedno spotkanie mniej. W pierwszej rundzie w Elblągu wygrali bardziej doświadczeni goście 31:26 i zawodnicy KPR liczyli na rewanż.

Wynik potyczki w Kwidzynie otworzył Kacper Sparzak. Rywale odpowiedzieli błyskawicznie, następnie bezbłędnie odpowiadali na błędy elblążan i po jednej z kontr prowadzili 5:3. W kolejnych minutach oba zespoły się myliły i przez kilka minut wynik się nie zmieniał. W końcu przyjezdni wstrzelili się między słupki, z dystansu trafił Piotr Budzich, rzut karny wykorzystał Rafał Stępień, a kontrę wykończył Wojciech Kowszuk i tablica wyników wskazywała 7:7. Niestety w kolejnych akcjach podopieczni Grzegorz Czapli znów się mylili i rywale odskoczyli na trzy gole. Gospodarze zdobywali bramki nawet gdy grali w osłabieniu i w 23. minucie prowadzili 13:9. W końcówce pierwszej połowy dobrą zmianę w bramce dał Mateusz Plak, który obronił kilka rzutów kwidzynian i do przerwy udało się zniwelować straty do dwóch bramek (15:13).

Po zmianie stron gospodarze szybko powiększyli przewagę do czterech trafień. W końcu między słupki wstrzelił się Dominik Pałasz, a chwilę później do pustej bramki trafił Dariusz Muracki. Elblążanie wzmocnili nieco defensywę i powoli odrabiali straty, by w końcu w 37. minucie doprowadzić do wyrównania po 19. W kolejnych akcjach skutecznie przyjezdnych stopował miejscowy bramkarz i gospodarze znów odskoczyli na kilka goli. Zawodnicy KPR nie wykorzystali gry w przewadze, oddawali niecelne rzuty lub mylili się przy podaniach. Podopieczni Grzegorza Czapli chcąc jeszcze nawiązać walkę spieszyli się i popełniali błędy. Kwidzynianie z kolei zdobywali łatwe bramki i wygrali 30:26.

Usar Kwidzyn - KPR Elbląg 30:26 (15:13)

Usar: Jedowski, - Janiszewski 8, Sonnenfeld 6, Wojciechowski 3, Cieślak 3, Preuss 3, Szwed 2, Pożoga 2, Nogowski 2, Rynk 1, Wiśniewski, Werra, Hara, Gryń, Rudnicki, Dąbrowski.

KPR: Shupyk, Plak, Jaworski - Muracki 5, Stępień 4, Chyła 4, Kowszuk 3, Sparzak 3, Załuski 2, Budzich 1, Nowakowski 1, Pałasz 1, Nowak 1, Reseman 1, Solecki, Peret.

Kolejne spotkanie elblążanie zagrają na wyjeździe 27 lutego z Warmią Olsztyn.