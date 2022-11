Powołanie do Hiszpanii

Pięściarz Tygrysa Elbląg otrzymał powołanie na Mistrzostwa Świata Juniorów, które rozpoczną się 13 listopada w hiszpańskiej La Nucii. Elblążanin będzie rywalizował w wadze do 80 kilogramów.

Nikodem Kozak na co dzień trenuje boks w elbląskim klubie Tygrys. W tym roku w czerwcu wywalczył złoty medal na mistrzostwach Polski w wadze do 80 kilogramów. Mistrzostwo Polski oznaczało większe możliwości dla elblążanina. - W przyszłym sezonie chciałbym pojechać na Mistrzostwa Świata Juniorów - mówił Nikodem Kozak po zdobyciu mistrzostwa Polski.

I... tak się stanie. Wychowanek Tygrysa otrzymał już powołanie od trenera kadry narodowej na Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbędzie się w La Nuciii w Hiszpanii. Turniej rozpocznie się 13 listopada, potrwa do 27 listopada. Przewiduje się udział ok 650 pięściarzy i pięściarek z 89 karków. Elblążanin będzie rywalizował w wadze do 80 kilogramów.

Męska reprezentacja Polski do turnieju będzie przygotowywać się na obozie w Giżycku. Trener kadry zdecydował się dać szansę tym zawodnikom, którzy nie startowali w niedawnych Mistrzostwach Europy. Tylko dwóch uczestników europejskiego czempionatu zostało powołanych na hiszpańskie mistrzostwa świata.

Skład reprezentacji Polski: mężczyźni: 51 kg - Nikolas Pawlik, 54 kg - Nikodem Szafarz, 57 kg - Kirill Globenko, 60 kg - Artur Proksa, 63,5 kg - Bartłomiej Rośkowicz, 71 kg - Aleks Urbański, 75 kg - Ivan Kucherenko, 80 kg - Nikodem Kozak, 86 kg - Patryk Borucki, 92 kg - Olaf Pera; kobiety: 48 kg - Oliwia Jakubczyk, 52 kg - Oliwia Formela, 54 kg - Dorota Wawszczyk, 60 kg - Aleksandra Cyrek, 63 kg - Julianna Rutkowska, 66 kg - Aleksandra Jankowiak, 70 kg - Oliwia Czerwińska, 81 kg - Maria Pępek, +81 kg - Weronika Bochen.