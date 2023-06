Przed Igrzyskami Europejskimi

21 czerwca w Krakowie rozpoczną się III Letnie Igrzyska Europejskie. Wśród startujących będzie kajakarze elbląskiego Silvant Kajak Przemysław Korsak, który będzie rywalizował w jedynce i czwórce na dystansie 500 metrów.

Przemysław Korsak do Krakowa pojedzie w roli mistrza Polski. Niedawno informowaliśmy, że kajakarz Silvantu na ostatnich mistrzostwach Polski zdobył złote medale w jedynce na 500 metrów i wraz z kolegami z klubu (Igorem Komorowskim, Przemysławem Rojkiem i Tomaszem Pytlakiem) w czwórce na tym samym dystansie. Do tego dołożył srebrny medal w dwójce (z Igorem Komorowskim) na 200 metrów.

Kibice zastanawiają się zapewne, jak zaprezentuje się w Krakowie? Trener reprezentacji Polski zdecydował się na zmianę w czwórce. Bartosza Grabowskiego w osadzie zmienił Jakub Michalski.

– Po PŚ, które mieliśmy w Szeged i w Poznaniu, odnotowaliśmy mały postęp w czwórce. Musiałem dokonać zmiany, żeby zobaczyć jeszcze jeden układ z Kubą Michalskim, więc automatycznie rysuje się brak miejsca dla Bartka w dwójce – tłumaczy Ryszard Hoppe dla strony internetowej Polskiego Związku Kajakowego. – Dla naszej czwórki to będą pierwsze zawody w tym zestawieniu. Troszkę pozmienialiśmy, na razie wydaje się być lepiej, ale czy faktycznie tak jest, to pokażą zawody.

Przypomnijmy, że na Pucharze Świata w węgierskim Szeged polska czwórka zajęła ósme miejsce w finale B. Na Pucharze Świata w Poznaniu Przemysław Korsak wypadł ze składu czwórki. I jak się okazało - na chwilę, bo w Krakowie znów będzie w składzie.

Zawodnik Silvant Kajak w Krakowie wystartuje też w jedynce na dystansie 500 metrów. W tej konkurencji Przemysław Korsak na Pucharze Świata w Poznaniu zajął siódme miejsce w finale A. – Liczę, że osada K4 500 metrów kolejny krok do przodu i awansuje do finału IE 2023. Zobaczymy natomiast, co pokaże dwójka Witczak/Michalski. Wierzę, że Przemek Korsak dobrze się zaprezentuje i zaliczy finał w K1 500 metrów - dodał Ryszard Hoppe.

Kajakarze swoją rywalizację podczas Igrzysk Europejskich rozpoczną 21 czerwca (w dzień otwarcia igrzysk). Igrzyska Europejskie są kolejnym etapem przed sierpniowymi mistrzostwami świata w Duisburgu. W Niemczech kajakarze powalczą o przepustkę na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.