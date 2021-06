Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Adrian Przybyła z Iławy o godzinie 11 wystartował na dystansie 10 kilometrów na 12. Biegu Piekarczyka. Ukończenie biegu na pierwszym miejscu zajęło mu trochę ponad 30 minut. O godzinie 13 wystartował na 5 kilometrów. I też wygrał. Zobacz zdjęcia.

Jeszcze trzy lata temu Adrian Przybyła z Iławy miał całkiem sporą nadwagę. - Inne życie miałem prze erą biegania – śmieje się.

I wtedy coś w nim pękło. - Bieganie, to oprócz spaceru najlepszy sposób spędzania wolnego czasu – dodaje.

Bieganie wciągnęło go na tyle, że zaczął startować w rozmaitych biegach. Dziś stanął na starcie 12. Biegu Piekarczyka... i wygrał z bardzo dobrym czasem 32:58:05 minuty. Plan na bieg był prosty – Na starcie pojawili się dobrzy zawodnicy, których znam z innych zawodów. Chciałem już na pierwszym okrążeniu zbudować sobie przewagę i na drugim kółku kontrolować sytuację – mówił na mecie zwycięzca 12. Biegu Piekarczyka.

Plan się udał. Pierwsze okrążenie pokonał w czasie 16,07,65 minut, nad drugim Grzegorzem Kujawskim z Pucka miał przewagę prawie 21 sekund. Na drugim okrążeniu Adrian Przybyła kontrolował sytuację – czas:16,50, 40 minuty. - Ciężko było. Pogoda utrudniała zadanie. Od początku realizowałem swój plan taktyczny. Trasa łatwa, jeden podbieg. Decydowało nie tylko przygotowanie fizyczne, ale też mentalne. Wiedziałem, że upał zrobi swoje, szybciej podniesie się temperatura ciała. Ale jestem zadowolony – mówił zwycięzca na mecie.

Za jego plecami trwała walka o drugie miejsce: ostatecznie trzeci po pierwszym kółku elblążanin Andrzej Rogiewicz wyprzedził Grzegorza Kujawskiego i to on mógł cieszyć się z drugiego stopnia na podium.

Na mecie Adrian Przybyła odpoczął i... zaczął przygotowywać się do jeszcze jednego kółka. O godzinie 13 wystartował bieg na 5 kilometrów. Po 17 minutach okazało się, że zwycięzcą jest... Adrian Przybyła z Iławy, który na 12. Piekarczyku ustrzelił dublet. Drugiego na mecie Damiana Błauta wyprzedził o ponad 16 sekund.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne 12. Bieg Piekarczyka na dystansie 10 km był podzielony na dwa biegi – jednak wyniki w klasyfikacji ogólnej były „wspólne”. Opisywany wyżej bieg mężczyzn do lat 50 rozpoczął się o godzinie 11. Wcześniej – o godzinie 9 wystartowały panie i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

Faworytem wśród mężczyzn był Piotr Pobłocki z Lęborka – rekordzista Polski na 10 km (33,49,65 minut) w kategorii wiekowej plus 55 lat. Rekord jest dość świeży – został pobity na tegorocznych mistrzostwach Polski w Goleniowie. Doświadczony biegacz nie dał żadnych szans rywalom i na mecie zameldował się z czasem 34,47,87 minut. Taki czas dał zawodnikowi z Lęborka czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej. O bardzo dobrym czasie świadczy też wynik zdobywcy srebrnego medalu w kategorii plus 50 lat. Drugi zawodnik w tej kategorii Robert Schmidt przybiegł na metę w niecałe 40 minut. - Gorąco. Przyjechałem tutaj zupełnie z inną myślą. Chciałem pobić rekord w kategorii M55, ale trasa jest bardzo trudna, sporo zakrętów, bruk, upał, w samotnym biegu nie dało rady – mówił Piotr Pobłocki na mecie.

Bardzo ciekawa była rywalizacja wśród kobiet, które biegły razem z mężczyznami powyżej 50 roku życia. Po pierwszym okrążeniu prowadziła Magdalena Trzeciak z Olsztyna z czasem 19,14,51 minuty. Za plecami miała jednak Beatę Niemyjską, która na szóstym kilometrze zaatakowała i ostatecznie wygrała klasyfikację kobiet z czasem 39,08,86 minuty. - Bardzo dbałam o to, żeby „nie spalić” biegu. Zaczęłam go w tempie 3:45 na zbiegach. Moja rywalka była 50 metrów przede mną i myślałam, że "spali bieg”. Trzymałam ja w zasięgu wzroku i powoli doganiałam. Na szóstym kilometrze przegoniłam i do końca kontrolowałam sytuacje – mówiła Beata Niemyjska na mecie.

Wyniki 12. Biegu Piekarczyka:

10 km

mężczyźni : 1) Adrian Przybyła (Iława) 32,58,05 min., 2) Andrzej Rogiewicz (Elbląg) 33,54,69 min., 3) Grzegorz Kujawski (Puck) 34,03, 81 min.

kobiety: 1) Beata Niemyjska (Starocin) 39,08,86 min., 2) Magdalena Trzeciak (Olsztyn) 39,30, 18 min., 3) Leti Stojanowska (Elbląg) 41,21,66 min.

5 km

mężczyźni: 1) Adrian Przybyła (Iława) 17,04,69 min., 2) Damian Błaut (Tyrowo) 17,20,80 min., 3) Klaudiusz Kłos (Skórcz) 17,40,69 min.

kobiety: 1) Martyna Waśniewska (Elbląg) 20,58, 27 min., 2) Natalia Ruchlewicz (Sztum) 21,19,51 min., 3) Magdalena Matulewicz (Młynary) 21:47.86 min.

Szczegółowe wyniki 12. Biegu Piekarczyka są tutaj.

