Puchar Polski pojechał do Rzeszowa

Pierwszy set wygrany przez DevelopRes Rzeszów do 30. W dwóch następnych drużyna Aleksandry Szczygłowskiej nie dała szans ŁKS Commercecon Łódź. Po emocjonującym meczu Ola Szczygłowska i koleżanki wzniosły Puchar Polski w siatkówce kobiet. Ola Szczygłowska, wychowanka Truso Elbląg, została wybrana MVP meczu finałowego. Wkrótce więcej zdjęć.

DevelopRes Rzeszów kontra ŁKS Commercecon Łódź. Lider kontra wicelider ekstraklasy siatkówki kobiet spotkały się dziś (16 lutego) w wielkim finale Pucharu Polski. Oba zespoły miały do wyrównania kilka rachunków. W ubiegłym roku w turnieju finałowym oba zespoły spotkały się w półfinale - wówczas górą były łodzianki, które zwyciężyły 3:2. W turnieju w 2023 r. było podobnie - oba zespoły spotkały się w półfinale i 3:2 wygrał ŁKS. W lidze w tym sezonie... też wygrał ŁKS. Łodzianki w Rzeszowie triumfowały 3:1.

Ale to tylko statystyka... I banałem byłoby napisać, że w finale Pucharu Polski wszystkie statystyki można odłożyć na bok. Wczoraj (15 lutego) oba zespoły swoich półfinałowych rywali odprawiły po 3:0: ŁKS pokonał Moya Radomkę Radom; DevelopRes zwyciężył BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Na trybunach liczni kibice obu zespołów zadbali o atmosferę siatkarskiego święta.

Początek pierwszego seta punkt za punkt. Rysice z Rzeszowa wychodzą na trzypunktowe prowadzenie 11:8 - to było pierwsze trzypunktowe prowadzenie w meczu. I chwilę później jest już 12:12. ŁKS się nie zatrzymuje i wychodzi na prowadzenie 14:12. I znów po zaciętej walce DevelopRes doprowadza do remisu 16:16. Decydują niuanse. Znów fragment punkt za punkt, kiedy żadna z drużyn nie może zbudować przewagi. A koniec seta coraz bliżej. Końcówka seta przyniosła jeszcze większe emocje. Wiewióry prowadziły już 24:22 i nie wykorzystały dwóch setboli. Kontuzję odniosła przyjmująca DevelopResu Sabrinę Machado. Pod siatką nikt nie odpuszczał, a zawodniczki musiały zachować zimną krew. . W zażartej walce na przewagi i pełnej zmian prowadzenia lepszy okazał się DevelopRes wygrywając pierwszą partię do 30.

Drugiego seta lepiej zaczęły rzeszowianki prowadząc 9:4. I tę przewagę utrzymywały nie pozwalając łodziankom na zbyt duże zmniejszenie dystansu. Niesione dopingiem Rysice nie zwalniały tempa wykorzystując niemal każdą lukę w łódzkiej obronie. W końcówce łodzianki zdołały jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki. Ostatecznie Rysice druga partię wygrały do 20.

Początek trzeciego seta to również zbudowanie sobie kilku punktowej przewagi przez rzeszowianki. I rzeszowski walec przejechał się po rywalkach bez litości wygrywając do 18.

MVP meczu finałowego została wybrana Aleksandra Szczygłowska, wychowanka Truso Elbląg i libero DevelopRes Rzeszów.

DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (32:30, 25:20, 25:18)