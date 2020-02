Rezerwy Olimpii przed trzecim sparingiem

Zatoka Braniewo, czyli rywal z czwartoligowych boisk będzie trzecim sparingpartnerem drugiego zespołu żółto-biało-niebiescy. Mecz w sobotę, 8 lutego, na stadionie przy ul. Skrzydlatej.

- Trenujemy ciężko, ale to zrozumiałe, bo mieliśmy obóz dochodzeniowy. Zmęczenie się nawarstwia jednak moi zawodnicy mają po naście lat, więc nie wyobrażam sobie aby narzekali na obciążenia czy zmęczenie, tym bardziej że to piłka nożna a nie szachy - poinformował trener Olimpii II Szymon Waga.

Żółto-biało-niebiescy w dotychczasowych sparingach dwukrotnie wygrywali: 2:0 z Agatem Jegłownik oraz 2:1 z Żuławami Nowy Dwór Gdański. W kolejnym teście przyjdzie rywalizować z Zatoką Braniewo, dla której będzie to pierwsze granie podczas trwających przygotowań do rundy rewanżowej IV ligi.

Pod koniec ubiegłego roku w drużynie z Braniewa doszło do zmiany na stanowisku trenera. Z klubem pożegnał się były szkoleniowiec Olimpii Adam Boros (obecnie Concordia Elbląg), którego zastąpił Piotr Zając, ostatnio pracujący w Polonii Pasłęk, wcześniej asystent… Adama Borosa w drugoligowych rozgrywkach tuż po awansie żółto-biało-niebieskich do II ligi (sezon 2016/17). Trener Zając w swojej nowej drużynie ma do dyspozycji m.in. Kamila Graczyka i Kacpra Korkliniewskiego, czyli byłych zawodników Olimpii Elbląg.

Rezerwy żółto-biało-niebiescy w ostatnich meczach sparingowych dawały szansę na debiut w seniorskiej piłce kolejnym juniorom, co po części jest spowodowane, że grupa podstawowych zawodników trenuje z drugoligowym zespołem. - Do tej pory nie mogliśmy liczyć na żadnego zawodnika, który trenuje z pierwszą drużyną, więc nie wykluczamy, że kolejni zawodnicy z młodszych roczników będą się u nas pojawiać. Sytuacja wymusza takie działanie, a jednocześnie daje szansę na zaprezentowanie umiejętności. - stwierdził trener Waga, dodając: - Na pewno harmonijne przejście z piłki młodzieżowej do seniorskiej nie jest dla zawodników łatwe, niektórzy nie ukończyli jeszcze 16 roku życia, ale dostają szansę i sami się przekonują, że rywalizacja z dorosłymi mężczyznami jest wymagająca.

W niedzielę, 9 lutego, Olimpia weźmie udział w towarzyskim turnieju "Sercem z Motorem". - Nie jedziemy w składzie reprezentującym rezerwy. Olimpia wspiera upadający Motor i postanowiliśmy, że do Lubawy pojedziemy w składzie trenerów z naszego klubu, którzy są jeszcze aktywni sportowo i w ten sposób zaznaczymy swoją obecność. - zakończył trener Waga.

Olimpia - Zatoka w sobotę, 8 lutego, przy ul. Skrzydlatej o godz. 9:30

