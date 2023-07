Rolkowisko i strefa gier na Helenie

Tegoroczne wakacje są wyjątkowe pod wieloma względami. Jednym z nich są nowe i bezpłatne atrakcje przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Na Lodowisku Helena znajdziecie bogata strefę gier i zabaw, a także nową nawierzchnię dedykowaną jeździe na rolkach i wrotkach.

Rolkowisko to projekt mieszkańców Elbląga, który znalazł się wśród zrealizowanych, w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Daje on mnóstwo możliwości dla fanów jazdy na małych kółkach. Przede wszystkim pozwala być niezależnym od pogody. Na terenie Lodowiska Helena nie spadnie na nas deszcz i nie przeszkodzi wiatr, a co też ważne, możemy także schronić się przed słońcem.

Drugą zaletą Rolkowiska jest jego nawierzchnia. Cała powierzchnia lodowiska, która zazwyczaj jest zamarzana, wyłożona jest specjalnymi elementami, które razem tworzą niebiesko-czerwoną powierzchnię z polipropylenu. To 180 m2 placu, który charakteryzuje się wysoką przyczepnością i komfortem jazdy dla każdego.

Na wspólną jazdę zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-18:00, natomiast od 17:00 do 18:30 trwa sesja z muzyką. We wtorek i czwartek, w godzinach jazdy z muzyką, odbywają się także dodatkowo darmowe zajęcia z UKS Wikingowie Elbląg. Zatem można trenować, uczyć się i dobrze się bawić.

Jednak Rolkowisko to nie jedyna i bezpłatna atrakcja wewnątrz budynku lodowiska. Przy wejściu głównym znajdziecie strefę gier i zabaw wyposażoną w stoły do cymbergaja, piłkarzyków, tenisa stołowego, trampoliny oraz tor do kręgli. Wszystkie atrakcje są do dyspozycji mieszkańców od 10:00 do 18:30. Zapraszamy!