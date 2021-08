Rowerowe bajki na dobranoc

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” zaprasza do udziału w ostatniej letniej, popołudniowej wycieczce rowerowej po najbliższych okolicach Elbląga. Miłośnicy dwóch kółek ruszą na Żuławy Wiślane, a w Elblągu obejrzą kwietne bajki na dobranoc. Start we wtorek (17 sierpnia) o godz. 17.

Nasza wycieczka wpisuje się w trwający do 19 sierpnia konkurs „Flower Power” na najbardziej ukwiecone miasto w którym bierze udział Elbląg (głosowanie na Facebooku). A że w tym roku motywem przewodnim elbląskich zieleńców wykonanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej są bohaterowie bajek jak: Koziołek Matołek, Reksio, Bolek i Lolek to obejrzymy sobie te kultowe postacie w porze dawnych wieczorynek. Wcześniej, podczas naszej jazdy będziemy mieli do pokonania 30 łatwych kilometrów po Żuławach Wiślanych w stronę rzeki Nogat i z powrotem.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych lub miejskich. Dominującą nawierzchnią na trasie będzie asfalt, ale nie zabraknie także odcinków szutrowych i z płyt betonowych.

Dzięki wsparciu Gminy Elbląg na uczestników wycieczki będą czekały na koniec lody. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, turystyczne w granicach 12-14 km na godzinę. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają całe rodziny. Czas trwania imprezy to około 3 godziny. Prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Ruszamy we wtorek 17 sierpnia o godz. 17:00 z placu katedralnego. Dystans ok. 30 km.

Miłośników jazdy na rowerze zapraszamy również na niedzielne zawody dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Góralem na Chrobrego. Więcej informacji na stronie MOSiR.