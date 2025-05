Rozgrzewająca zumba na placu Jagiellończyka

fot. MOSiR

Pogoda za oknem coraz bardziej zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, a my nie zamierzamy się przed tym wzbraniać. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na plenerową zumbę – cykl fitnessowo-tanecznych zajęć z instruktorem w różnych częściach miasta. Pierwsze spotkanie w tym sezonie odbędzie się we wtorek, 13 maja, o godzinie 17:30 na Placu Jagiellończyka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zumba to dynamiczne zajęcia łączące taniec i elementy fitnessu – przy energetycznej muzyce i w swobodnej atmosferze. Trening poprowadzi Marcin Wierzbicki – instruktor Aktywuj się z MOSiR-em, który zadba o to, by każdy – bez względu na wiek i poziom zaawansowania – poczuł się dobrze i wrócił do domu z uśmiechem. Pierwsza odsłona plenerowych zajęć odbędzie się na Placu Jagiellończyka. Warto więc ubrać się w wygodny strój sportowy, zabrać butelkę wody i pozytywne nastawienie. W razie niepogody ćwiczenia zostaną przeniesione do budynku lodowiska Helena. Warto też śledzić profile MOSiR Elbląg w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się wszystkie aktualności. Do zobaczenia na Placu Jagiellończyka, zacznij wiosnę w rytmie zumby!

MOSiR