Rozmowa z Romanem Olszewskim, uczestnikiem wszystkich edycji Biegu Piekarczyka

Przed nami 15. Elbląski Bieg Piekarczyka, który odbędzie się 9 czerwca. Wśród zawodników, którzy wzięli udział w każdej edycji są Paweł Pałat i Roman Olszewski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z drugim uczestnikiem.

Kamil Czyżak: - Jak dużym wyzwaniem było dla Ciebie wzięcie udział we wszystkich edycjach Biegu Piekarczyka?

Roman Olszewski: Prawdę powiedziawszy żadnym. Mieszkam obecnie 600 metrów od linii startu, w przeciwieństwie do kolegi, który musi pokonać 700 km. Wysypiam się, jestem wypoczęty.

KC: Bieg Piekarczyka, to dla nas – mieszkańców Elbląga, wielkie wydarzenie. Jak to się stało, że wziąłeś udział w pierwszej edycji?

R0: To był rok, w którym po powrocie z krótkiej emigracji, zacząłem biegać. Dużo dała mi obserwacja biegaczy w Anglii – tam wtedy mieszkałem. Widziałem bardzo dużo ludzi biegających i postanowiłem, że też będę biegał. Natomiast przed samym wylotem do Anglii, wziąłem udział w pierwszym biegu oficjalnym na 5 km, w Malborku. Już wtedy to kiełkowało. Zacząłem dużo biegać po naszej Bażantarni, po jakimś czasie pojawiła się informacja, że będzie organizowany u nas w Elblągu bieg uliczny i już wtedy wiedziałem, że w nim wystąpię.

O rywalizacji z Pawłem Pałatem, kontuzjach, pamiętnej edycji biegu i wspomnieniach związanych z samym Biegiem Piekarczyka posłuchacie w rozmowie z Romanem Olszewskim. Zachęcamy do wysłuchania nagrania Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Elbląski Bieg Piekarczyka, to jedna z największych imprez biegowych w regionie. Zapisy na Bieg Główny (10 km) i Bieg Towarzyszący (5 km) prowadzone są na stronie elektronicznezapisy.pl. Do 8 maja można skorzystać z niższej opłaty startowej – 60 zł, po tym terminie cena pakietu wzrośnie do 70 zł. Trwa również sprzedaż koszulek pamiątkowych w cenie 45 zł. Z okazji 15. edycji został zaprojektowany również specjalny medal, który łączy ze sobą trzy wydarzenia: Bieg Piekarczyka, Bieg Nocny i Bieg Niepodległości.

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor Główny: MAAG GEAR.

Ambasadorką biegu jest Iga Baumgart-Witan, polska mistrzyni olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata i Europy.