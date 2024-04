Rusza rolkowisko, wstęp bezpłatny

Od dzisiaj (16 kwietnia) elblążanie mogą jeździć na rolkach i wrotkach również na Rolkowisku – położonym na płycie głównej Lodowiska Helena. Obiekt będzie ogólnodostępny od poniedziałku do soboty. Korzystanie ze strefy jest całkowicie bezpłatne.

Rolkowisko zostało zrealizowane z potrzeby mieszkańców, to ten projekt w ubiegłym roku zwyciężył w Budżecie Obywatelskim. To idealna przestrzeń do jazdy na wrotkach, rolkach i treningów fitness. Specjalna nawierzchnia polipropylenowa, układana jak puzzle, gwarantuje wysoki komfort jazdy. Niezależnie od tego czy na zewnątrz pada deszcz czy hula mocny wiatr, z Rolkowiska można skorzystać zawsze, nie patrząc na pogodę za oknem.

Ogólnodostępne sesje będą funkcjonowały w następujących godzinach:

poniedziałki – 14:00-16:00

wtorki – 14:00-16:00, 17:30-18:30

środy – 14:00-16:00, 18:30-19:00

czwartki – 14:00-16:00, 17:30-18:30

piątki – 14:00-16:00, 17:30-18:30

soboty – 10:00-18:00

Na terenie obiektu nie znajduje się wypożyczalnia sprzętu do jazdy po strefie. We wrotki i rolki należy wyposażyć się we własnym zakresie. Zalecamy również jazdę w ochraniaczach i kasku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z darmowego Rolkowiska.