Ruszają zapisy na Garmin MTB Series Elbląg 2023

14 października odbędzie się Garmin MTB Series Elbląg 2023! Zawody zaplanowano na dwóch kultowych dystansach MINI oraz MAXI w otoczeniu malowniczej Bażantarni. Zapisy na Garmin MTB Series Elbląg oraz na pozostałe lokalizacje cyklu ruszą już 26 kwietnia o godz. 12!

Cyklowi Garmin MTB Series, jak co roku przewodzić będzie hasło: “Minimum asfaltu, maksimum frajdy”. Pierwsza edycja Garmin MTB Series rozegrała się 2014 roku. W tym roku cykl będzie obchodzić 10. jubileuszową edycję zawodów! Gwarantujemy, że czeka na Was mocne ściganie w otoczeniu urokliwej natury!

Kalendarz startów w ramach Garmin MTB Series 2023:

30.09.2023 - Gdańsk / Trójmiejski Park Krajobrazowy,

07.10.2023 - Tolkmicko/ Kadyny,

14.10.2023 - Elbląg / Bażantarnia.

Zawody Garmin MTB Series Elbląg odbędą się na dystansie MINI (ok. 25 km) oraz MAXI (ok. 50 km), dodatkowo po raz drugi w historii cyklu odbędą się tutaj zawody dla dzieci i młodzieży! To świetna okazja, aby zachęcić najmłodszych do udziału w sportowej rywalizacji.

Trasa

Trasa elbląskiego etapu poprowadzona zostanie malowniczymi ścieżkami elbląskiej Bażantarni. Zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą. Bażantarnia przywita zawodników sporą ilością singli, mocnymi podjazdami i oczywiście szybkimi zjazdami (np. zjazd z Góry Chrobrego, z której można podziwiać piękną panoramę Elbląga). Kto tutaj już startował w poprzednich edycjach ten doskonale wie, jak bardzo różnorodna i niezwykle ciekawa jest ta trasa.

Klasyfikacja generalna

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wszystkie 3 imprezy (Gdańsk, Tolkmicko i Elbląg) w ramach cyklu Garmin MTB Series na danym dystansie, wezmą udział w końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Garmin MTB Series 2023.

Nowość! Zawody dla dzieci

We wszystkich trzech lokalizacjach odbędą się również zawody dla dzieci i młodzieży pn. Garmin MTB Series Junior! Najmłodsi w zależności od kategorii wiekowej będą rywalizować na jednym z trzech dystansów: 200 m, 600 m i 1000 m. Udział w Garmin MTB Series Junior jest nieodpłatny. Będzie to świetna okazja, aby dzieci razem z dorosłymi aktywnie spędziły czas.

Zapisy na Garmin MTB Series 2023 oraz na zawody dla dzieci ruszą już w środę (26 kwietnia) o godz. 12 na oficjalnej stronie zawodów.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl