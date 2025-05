Ruszyły zapisy na VII Elbląski Aquathlon

W niedzielę, 25 maja, po raz siódmy w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się Elbląski Aquathlon dla dzieci i młodzieży! Młodzi zawodnicy w wieku od 4 do 15 lat, wezmą udział w rywalizacji połączonej z dwóch dyscyplin: pływania i biegania. Zapisy właśnie wystartowały, a udział w imprezie jest bezpłatny.

Elbląski Aquathlon dla dzieci i młodzieży co roku cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodych zawodników. To zawody, które łączą dwie dyscypliny sportowe: pływanie oraz bieganei. To idealna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, to często też kolejny krok do startu w zawodach triathlonowych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem w naszym mieście.

Udział w zawodach może wziąć każde dziecko w wieku od 4 do 15 lat. Dystanse, które mają do pokonania, zależą od kategorii wiekowej. Przykładowo najmłodsze dzieci w wieku 4-5 lat mają do przepłynięcia 25 metrów basenu (jedna długość) oraz przebiegnięcie 200 metrów. Najstarsi w wieku 14-15 lat będą rywalizować na odcinku 100 m pływania i 500 m biegu.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą VII edycję Elbląskiego Aquathlonu otrzymają pamiątkowy medal, który będzie miłym wspomnieniem z tego emocjonującego wydarzenia. Dodatkowo dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej przygotowane będą puchary.

Zawody rozegrają się w niedzielę, 25 maja, początek o godzinie 12. Biuro zawodów będzie otwarte w godzinach 10:45-11:45. Pływanie odbędzie się na basenie sportowym w CRW Dolinka. Na bocznym parkingu zlokalizowana będzie strefa zmian, a trasa biegu znajdzie się na stadionie piłkarskim przy ul. Moniuszki.



Poniżej szczegółowy podział kategorii wiekowych i dystansów:

4-5 lat - 25m pływania/200m biegu (możliwość płynięcia z rodzicem lub z pomocą przyboru)

6-7 lat - 25m pływania/300m biegu (możliwość płynięcia z pomocą przyboru)

8-9 lat - 50m pływania/400m biegu

10-11 - 50m pływania/500m biegu

12-13 - 100m pływania/500m biegu

14-15 - 100m pływania/500m biegu

ZAPISY

Udział w zawodach jest bezpłatny, a rejestracji na zawody może dokonać rodzic lub opiekun prawny poprzez formularz zgłoszeniowy. Przed przystąpieniem do zapisów zachęcamy do zapoznania się z regulaminem imprezy. Przypominamy również, że liczba miejsc jest ograniczona – limit uczestników wynosi 100 osób, a przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy kończą się w czwartek, 22 maja, o godz. 23:59 lub po osiągnięciu limitu 100 miejsc.

Organizatorami VII edycji Elbląskiego Aquathlonu są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.