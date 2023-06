Siatkarki Truso mistrzyniami województwa

Siatkarki Truso Elbląg wywalczyły mistrzostwo i trzecie miejsce na mistrzostwach województwa warmińsko - mazurskiego. Dodatkową nagrodą jest awans do półfinału mistrzostw Polski.

5 czerwca w Kajkowie koło Ostródy odbyły się młodzieżowe mistrzostwa województwa Warmińsko-Mazurskiego w siatkówce plażowej juniorek. Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” Elbląg zgłosił 4 najlepsze pary:

1. Julia Łukaczyk / Yaroslava Biankina

2. Alicja Szaruga / Juliia Padakova

3. Nikola Kaczmarzyk / Karina Siriatska

4. Weronika Dąbrowska / Oliwia Jaroszewicz

Trener: Wojciech Samulewski

W turnieju wzięło udział 14 par, spotkania były rozgrywane systemem brazylijskim pierwsza i druga runda dwa sety do 15 punków. Kolejny etap zmagań na pełnym dystansie do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Od początku turnieju dopisywała świetna pogoda, idealna do plażowych zmagań.

Do etapu ćwierćfinału najlepiej spisywała się para Łukaczyk/Biankina, która nie przegrała ani jednego spotkania i zmierzała pewnie do finału po lewej stronie drabinki systemu brazylijskiego.

Pozostałe pary zanotowały po jednej porażce, co skutkowało, że musiały rozegrać spotkania pomiędzy sobą i najlepiej spisała się para Dąbrowska/Jaroszewicz, która wyeliminowała parę Szaruga/Padakova oraz Kaczmarzyk/Siriatska i awansował do półfinału. Na tym etapie pewne już było, że dwie nasze pary zagrają o medale i mają przepustkę do Półfinału Mistrzostw Polski.

Kolejne starcie naszych par odbyło się w drugim półfinale faworyzowana para Łukaczyk/Biankina pewnie pokonała zawodniczki Dąbrowska/Jaroszewicz i zdobyła mistrzostw województwa pokonując w finale parę z Ostródy 2:0. W małym finale elbląska para Dąbrowska/Jaroszewicz pokonała parę olsztyńską 2:0 i mogła się cieszyć z brązowego medalu. Para Szaruga/Padakova wygrała swój ostatni mecz z olsztyńską parą i zajęła ostatecznie 7 miejsce, para Kaczmarzyk/Siriatska po tie-breaku 2:1 pokonała parę Kobielska/Rodziewicz i zajęła 5 miejsce w turnieju.

Półfinał Mistrzostw Polski odbędzie się w dniach 24-25.06.2023 r. miejsce jest jeszcze nie znane.