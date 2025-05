Silvant kończy sezon i liczy na doping

Pojedynkiem z SMS ZPRP II Kwidzyn piłkarze ręczni Silvantu zakończą sezon 2024/2025. Mecz rozegrany zostanie we wtorkowy wieczór (13 maja) w hali przy ul. Kościuszki.

Szczypiorniści Silvant Handball Elbląg dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek zrealizowali przedsezonowy cel, jakim był awans do I ligi. Elblążanie okazali się najlepsi w II lidze w grupie 2, wygrali aż piętnaście na siedemnaście rozegranych meczów i stoją przed szansą odniesienia kolejnego zwycięstwa. Ostatnim rywalem drużyny Mikołaja Kupca i Damiana Malandy będzie SMS ZPRP II Kwidzyn. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali kwidzynian 27:22 i w meczu rewanżowym również nie powinni mieć problemów z wywalczeniem kompletu punktów. W związku z tym, że awans mają już „w kieszeni”, zapewne więcej czasu na parkiecie spędzą zawodnicy, którzy we wcześniejszych meczach grali mniej. Przypomnijmy, że w poprzedniej kolejce rewelacyjnie między słupkami spisał się Kacper Wojciechowski, który obronił aż siedem rzutów karnych, a wcześniej rzadko widywaliśmy go w elbląskiej bramce.

-Ostatni mecz traktujemy tak jak poprzedni - mocno szkoleniowo. Będziemy grać w różnych zestawieniach personalnych. Zespół z Kwidzyna realizuje centralne szkolenie, więc nie powinien nas niczym nowym zaskoczyć, na pewno będzie wysokie tempo meczu. Oczywiście chcemy ten mecz wygrać, jednak większą wagę będziemy poświęcać na testowanie nowych rozwiązań pod kątem przyszłego sezonu - powiedz trener Mikołaj Kupiec.

- To ostatnia szansa, żeby zobaczyć nas na parkiecie w tym składzie osobowym, gdyż szykują się małe zmiany, ale będą one jedynie kosmetyczne. W przerwie meczu symbolicznie nagrodzimy medalami grupę U 13 z Energa MKS Truso - dodał Adam Załuski.

Wtorkowy mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 19:30. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

