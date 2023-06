Smocze łodzie opanują rzekę Elbląg! Zgłoś się do rywalizacji

Zapraszamy do zabawy i rywalizacji na wodzie. Podczas Dni Elbląga odbędą się wyścigi smoczych łodzi zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Każdy może zgłosić drużynę. Na zawody zaprasza Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, a udział w nich jest bezpłatny.

Wyścigi smoczych łodzi to jedna z atrakcji tegorocznych Dni Elbląga. Rywalizacja wioślarzy została zaplanowana na 25 czerwca (niedziela). Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich chętnych amatorów: grupy nieformalne, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji, samorządów i klubów sportowych.

Główną areną zmagań smoczych łodzi będzie tradycyjnie rzeka Elbląg, pomiędzy mostami Wysokim a Niskim. Początek zawodów zaplanowano na o godz. 10. Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy.

Załoga składa się z 10 osób plus dobosz, czyli osoby nadającej rytm poprzez uderzanie w bęben. Co ważne, mogą to być załogi mieszane – liczba kobiet i mężczyzn może być dowolna. Możliwy jest udział osób, które w dniu startu mają ukończone 14 lat. Zgłoszenia, które przyjmowane są do 22 czerwca, należy przesyłać poprzez formularz Google tutaj. Regulamin zawodów dostępny jest tutaj.

Startujący zawodnicy są zobowiązani do udziału w wyścigach w kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnią organizatorzy. Na każdej łodzi nad bezpieczeństwem uczestników wyścigów będzie czuwał sternik.