Spędź Wakacje z MOSiR-em

Emocje po aktywnym weekendzie jeszcze nie zdążyły opaść, a my już teraz przyglądamy się temu, co czeka nas w nadchodzących dniach. Drugi tydzień Wakacji z MOSiR-em będzie stał pod znakiem rozmaitych aktywności w Bażantarni, Torze Kalbar oraz Lodowisku Helena.

Spacer z leśnikiem (wtorek, 17:00)

Bażantarnia skrywa wiele tajemnic oraz ciekawostek. Wiedzę na jej temat poszerzamy i poznajemy podczas spacerów, w których towarzyszy nam przewodnik z elbląskiego Nadleśnictwa. Podróż w głąb miejskiego lasu rozpocznie się od zbiórki przy Pałacu Augusta Abbega (ul. Marymoncka 5).

Siatkarski turniej 3x3 (środa, 17:00)

Miłośników piłki siatkowej zapraszamy na pierwszy, wakacyjny turniej, który odbędzie się na Torze Kalbar. Zapisy będą prowadzone na miejscu, w biurze zawodów, 30 minut przed startem. W rywalizacji weźmie udział maksymalnie 12 zespołów, które powalczą o pamiątkowe medale systemem brazylijskim.

Mini Olimpiada (sobota, 10:00)

O tym, że Elbląg jest w formie wiemy nie od dziś, a teraz nadarza się okazja, aby zweryfikować jaką sportową dyspozycję prezentują najmłodsi pasjonaci aktywności fizycznej. Pierwsza w historii Mini Olimpiada odbędzie się w Bażantarni na polanie z wiatami, na której pojawią się rozmaite konkurencje, znane z Igrzysk oraz je przypominające.

Biegi na Orientacje (sobota, 10:00)

Mapy w dłoń i ruszamy szlakami Bażantarni w poszukiwaniu punktów kontrolnych. Trasę można pokonywać biegiem, truchtem, a nawet spacerem, wybór należy do Was. Biegi na orientacje to zabawa dla każdego, dzięki czemu możemy spędzać czas wspólnie z rodziną i przyjaciółmi. Zapisy na miejscu na polanie z wiatami.

Biegaj z Team Karaś Elbląg (pon., śr., pt., 18:30)

Jeśli należysz do grona miłośników biegania, a twoja forma nie jest w pełni zadowalająca, możesz skorzystać z darmowej pomocy od Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w poniedziałki, środy i piątki na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Rolkowisko oraz strefa gier i zabaw (pon.-pt., 10:00-18:30)

Niech Lodowisko Helena nie zmyli Was swoją nazwą, bo na nim można teraz poruszać się także na rolkach oraz wrotkach. Z nowej nawierzchni można korzystać bezpłatnie, a dodatkowo w trakcie ostatniej 1,5-godzinnej sesji, czas na Rolkowisku umila muzyka. Oprócz tego, przy wejściu głównym znajdziecie strefę gier i zabaw, zawierającą stoły do cymbergaja, piłkarzyków, tenisa stołowego, trampoliny oraz tor do kręgli.

Zajęcia z UKS Wikingowie (wt-czw, 17:00-17:30 i 18:45-20:15)

Na Rolkowisku odbywają się także darmowe zajęcia ogólnorozwojowe (wtorek i czwartek) oraz treningi hokeja na rolkach dla dorosłych (środa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się o 17:00, natomiast dorosłych zapraszamy o 18:45 na półtoragodzinny trening.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Rolki, wrotki, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna – wszystko znajdziecie na Kalbarze, wybór należy do Was. Zapraszamy również do korzystania z kortów tenisowych, które podlegają opłacie oraz rezerwacji pod numerem tel. 537 443 376.

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.