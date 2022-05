Sportowy czerwiec i trochę lipca

Bieg Piekarczyka, rajd pojazdów terenowych oraz mistrzostwa województwa w kajakarstwie klasycznym - to tylko niektóre imprezy sportowe, które odbędą się w Elblągu w czerwcu. W lipcu będzie można kibicować pływakom i „ludziom z żelaza“.

Sportowy czerwiec rozpocznie się Biegiem Piekarczyka - to już 5 czerwca. - W tym roku pobiegniemy nową szybszą trasą. Na dziś zapisało się 900 zawodników we wszystkich kategoriach. Najstarszy z nich ma 79 lat, najmłodszy rok i trzy miesiące. Zapisy trwają do końca maja - poinformował Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Więcej o nowej trasie Biegu Piekarczyka przeczytasz tutaj. Zawodnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse: 5 i 10 km. Na mecie czekać będzie pamiątkowy medal.

W następnym tygodniu będzie okazja obejrzeć w akcji samochody terenowe. - W Elblągu rozpocznie się rajd Rainforest Challenge Poland. - Prezentacja aut odbędzie się 8 czerwca na bulwarze od godziny 8.30 do 11. Następnego dnia na terenie elbląskiego portu odbędą się zmagania pojazdów klasy hard na odcinku trialowym. Ze względu na kamienie będzie to odcinek bardzo wymagający - zdradza Jakub Urbankiewicz z RFC Poland, organizator rajdu. - Zapraszamy wszystkich do obserwowania zmagań z mostu kolejowego.

W programie przewidziano m. in. paradę pojazdów. Prolog zawodów odbędzie się 8 czerwca na ul. Kwiatkowskiego na Modrzewinie.

fot. Marek Lewandowski (arch. portEl.pl)

Podczas Dni Elbląga na rzece Elbląg rywalizować będą kajakarze na Otwartych Mistrzostwach Województwa w kajakarskie klasycznym. - Spodziewamy się zawodników z różnych klubów, nie tylko tych z naszego województwa, wśród nich będą też reprezentanci Polski. Zgłosili się kajakarze ze Spójni Warszawa, Dojlidy Białystok, z klubów z Gdańska, Malborka. Do rywalizacji zapraszamy też amatorów. Przed właściwymi zawodami chcemy, żeby mieszkańcy i turyści poznali smak rywalizacji na kajakach turystycznych. Zapisywać się będzie można w dniu zawodów - mówił Wojciech Załuski, trener kajakarzy w Silvant Kajak Elbląg.

W lipcu w rzece Elbląg odbędą się dwie imprezy sportowe: Aquaspeed Open Water Series oraz Garmin Iron Triathlon. - Aquaspeed Open Water Series to zawody w pływaniu na wodach otwartych dla dzieci i dorosłych na różnych dystansach. Następnego dnia zapraszamy na Garmin Iron Triathlon. W tym roku planujemy nową trasę kolarską „starą siódemką“ w kierunku Jazowej - wyjaśniał Marcin Florek z Labosport, organizator zawodów.

W Garmin Iron Triathlon przewidziano rywalizacje na trzech dystansach: 1/8, 1/4 i 1/2 Ironmana. Tradycyjnie startować będą mogły sztafety, w których poszczególni zawodnicy rywalizować będą w jednej konkurencji.

Kalendarz:

5 czerwca XIII Elbląski Bieg Piekarczyka, start i meta na ul. Teatralnej

7-12 czerwca Rainforest Challenge Poland, teren Modrzewiny, Portu Morskiego i Starego Miasta

25 czerwca Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kajakarstwie, Bulwar Zygmunta Augusta

16 lipca Aquaspeed Open Water Series, rzeka Elbląg

17 lipca Garmin Iron Triathlon, centrum zawodów: Stare Miasto