Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend, po długiej przerwie, o ligowe punkty powalczą szczypiorniści KPR Elbląg. Na własnym boisku zagrają też piłkarze Olimpii oraz ich młodsi koledzy, natomiast wyjazdowe starcie czeka Concordię. Mecze ze względu na pandemię odbywają się bez udziału publiczności.

Olimpia z rezerwami Lecha

W sobotnie popołudnie żółto-biało-niebieskich czeka bardzo ważny mecz, bo zmierzą się z zespołem, który również walczy o utrzymanie w II lidze. Rezerwy Lecha mają na swoim koncie 24 punkty, natomiast elblążanie dwa oczka mniej. Poznanianie w 2021 roku nie spisują się dobrze, zagrali osiem meczów,, z czego wygrali trzy, cztery przegrali i raz podzielili się punktami. Olimpia rozegrała tyle samo spotkań, w ostatniej kolejce miała udać się do Katowic, jednak z powodu zakażenia koronawirusem w ekipie GKS, mecz został odwołany. Elblążanie mają taki sam bilans w ostatnich pojedynkach jak Lech, zatem dla obu zespołów będzie to spotkanie za przysłowiowe „sześć punktów”. Początek sobotniego meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 16.Transmisję można oglądać w Internecie, więcej szczegółów tutaj.

KPR z Żukowem

Po dość długiej przerwie do ligowego grania wracają zawodnicy Klubu Piłki Ręcznej. Elblążanie ostatni mecz rozegrali 27 lutego w Olsztynie gdzie przegrali z Warmią. Potem podopieczni Grzegorza Czapli mieli się jeszcze zmierzyć z młodzieżą z Gdańska oraz Kwidzyna, jednak oba mecze zostały przełożone. W sobotę szczypiorniści KPR podejmą GKS Żukowo, który w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Żukowianie wygrali do tej pory dziesięć meczów, przegrali pięć i zajmują trzecie miejsce w I-ligowej tabeli. Elblążanie rozegrali dwa spotkania mniej, zgromadzili dziewiętnaście oczek i w sobotę postarają się zmniejszyć dystans punktowy do rywala. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17.

Concordia w Radomiu

Pomarańczowo-czarni rozpoczęli walkę o utrzymanie w III lidze od porażki z Lechią Tomaszów Mazowiecki, jednak w następnej kolejce ze stanu 1:3, zdołali wyjść z opresji, pokonali GKS Wikielec i zrównali się z nim punktami. Kolejnym przeciwnikiem zespołu Krzysztofa Machińskiego będzie Broń Radom. Elblążanie i radomianie mają na swoim koncie tyle samo punktów (po 28) i sąsiadują ze sobą w tabeli. Piłkarze Broni również wygrali w ostatnim meczu, a walkę w grupie spadkowej rozpoczęli od remisu. Sobotni mecz Concordii w Radomiu rozpocznie się o godz. 17.

Rezerwy z Błękitnymi

Młodzi piłkarze Olimpii nienajlepiej rozpoczęli rywalizację w 2021 roku. Co prawda najpierw wygrali z GSZS Rybno, następnie niespodziewanie przegrali z Warmią, a tydzień później musieli uznać wyższość Motoru. Kolejnym przeciwnikiem żółto-biało-niebieskich będą Błękitni Pasym, którzy plasują się tuż za Olimpią w IV-ligowej tabeli. Elblążanie, z dorobkiem 33 punktów są na miejscu 9, Błękitni mają jedno oczko mniej. Wygrana podopiecznych Karola Przybyły umożliwiłaby im awans nawet o kilka pozycji, jednak czy tak się stanie dowiemy się w niedzielny wieczór. Zespoły zmierzą się na boisku przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 16.