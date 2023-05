Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend przed własnymi kibicami o ligowe punkty powalczą obie drużyny Olimpii. Wyjazdowy mecz czeka natomiast piłkarzy Concordii.

Olimpia z Zagłębiem

Żółto-biało-niebieskim do końca sezonu zasadniczego w II lidze pozostały do rozegrania zaledwie cztery mecze. Olimpia znajduje się trzy punkty od strefy barażowej i by do niej awansować, musi zacząć wgrywać. Najbliższą okazję ku temu elblążanie będą mieć w sobotę, kiedy to podejmą rezerwy Zagłębia Lubin. Wydaje się, że faworytem tego spotkania jest Olimpia, jednak trzeba dodać, że rywal walczy o wydostanie się ze strefy spadkowej i utrzymanie w II lidze. W pierwszej rundzie zespoły podzieliły się punktami, po remisie 1:1. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 18.

Concordia w Nowym Dworze Mazowieckim

Piłkarze Concordii w minioną środę wygrali zaległy mecz z rezerwami Jagiellonii Białystok i w końcu wydostali się ze strefy spadkowej. Przed nimi wyjazdowy pojedynek z mocnym rywalem, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Świt Nowy Dwór Mazowiecki jest zdecydowany liderem sobotniego starcia, jednak należy przypomnieć, że w październiku minionego roku pomarańczowo-czarni niespodziewanie pokonali Świt 2:0. Mamy nadzieję, że elblążanom uda się po raz drugi sprawić niespodziankę i wygrać z wyżej notowanego rywala. Początek sobotniego meczu w Nowym Dworze Mazowieckim o godz. 17.

Rezerwy z liderem

W niedzielne popołudnie Olimpia II Elbląg podejmie GKS Wikielec. Dla elblążan będzie to trudne spotkanie, bowiem przeciwnik, z dorobkiem 61 punktów, jest obecnie liderem IV-ligowych rozgrywek. Żółto-biało-niebiescy mają na swoim koncie 25 oczek mniej, jednak zamierzają powalczyć z GKS o pełną pulę. Piłkarze z Wikielca w bieżącym sezonie przegrali zaledwie jedno spotkanie, dziewiętnastokrotnie pokonywali rywali i cztery razy dzielili się punktami. Być może młodzi piłkarze Olimpii sprawią niespodziankę i będą drugą drużyną, która znajdzie patent na GKS. Początek niedzielnego meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17.

Bieg Nadziei

W niedzielę biegacze i piechurzy wystartują w Biegu Nadziei - zawodach charytatywnych mających na celu zebranie pieniędzy dla elbląskiego hospicjum. Start biegu na dystansie 5 kilometrów o godzinie 11 w Bażantarni.