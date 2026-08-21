Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o ligowe punkty w Elblągu powalczą piłkarze Concordii. Olimpia uda się do Mińska Mazowieckiego, a Start weźmie udział w turnieju w Piotrkowie Trybunalskim.

Sprawdź się w królowej sportu

W piątek w godz. 12-17 na dziedzińcu Centrum Sztuki Galerii El odbędzie się festyn dla dzieci i młodzieży pn. „Sprawdź się w królowej sportu”. Gośćmi specjalnymi będą wybitna polska biegaczka, reprezentantka Polski, uczestniczka igrzysk olimpijskich i medalistka mistrzostw Europy Sofia Ennaoui oraz pochodzący z Elbląga Kacper Lewalski, wicemistrz Europy juniorów i halowy rekordzista Polski. Udział w wydarzeniu jest darmowy. Więcej informacji tu.

Start w Piotrkowie

Przed piłkarkami ręcznymi Startu kolejne mecze kontrolne. Od piątku do soboty w Piotrkowie Trybunalskim trwać będzie turniej, w którym zagrają cztery zespoły Orlen Superligi Kobiet. Pierwszego dnia o godz. 18 Start zmierzy się z Sośnicą Gliwice, następnego natomiast rywalem naszej drużyny będzie albo Szczypiorno Kalisz albo gospodarz imprezy.

281. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 281. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Concordia z Sokołem

W 4. kolejce IV-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni podejmą Sokoła Ostródę. Do tej pory Concordia wygrała dwa mecze, a przegrała jeden, natomiast najbliższy rywal poniósł dwie porażki i raz cieszył się z kompletu punktów. Mecz zostanie rozegrany w sobotę na stadionie przy Krakusa o godz. 16, wstęp wolny. W przerwie spotkania odbędzie się konkurs, w którym do wygrana będzie auto z pełnym bakiem na weekend, a najmłodsi powalczą o hulajnogę. Wśród kibiców zostanie wybranych trzech szczęśliwców, którzy będą musieli z połowy boiska trafić w małą bramkę.

Olimpia w Mińsku

Po trzech zwycięstwach z rzędu ( w tym w Wojewódzkim Pucharze Polski), w minioną środę dobra seria Olimpii została przerwana. W sobotę żółto-biało-niebiescy znów będą mieli okazję by wrócić na zwycięską ścieżkę. Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie zespół z Mińska Mazowieckiego, który jest wiceliderem III ligi grupy I. Mazovia przegrała na inauguracje sezonu, potem wygrała trzy mecze, z kolei Olimpia rozgrywki rozpoczęła od porażki, potem zanotowała dwa zwycięstwa i w ostatniej serii musiała uznać wyższość rezerw Widzewa. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek w Mińsku Mazowieckim, dowiemy się w sobotni wieczór, początek spotkania o godz. 17.

Wyścigi smoczych łodzi

W sobotę, 22 sierpnia, w ramach XX Elbląskiego Święta Chleba, na wodzie ponownie pojawią się smocze łodzie. Zapraszamy do kibicowania w godz. 10-16. Na rzece Elbląg będą rywalizowały załogi w kategorii fun i sport.

Mecz samorządowców

Również podczas Elbląskiego Święta Chleba, w piątek o godz. 16, na stadionie przy ul. Skrzydlatej odbędzie się mecz piłki nożnej samorządowców. Naprzeciwko siebie stanie reprezentacja prezydentów i burmistrzów oraz reprezentacja samorządów regionalnych. Wstęp dla kibiców wolny.