Sportowy weekend z portEl.pl

W najbliższy weekend zawodnicy Basketball meczem w Elblągu zainaugurują rozgrywki II-ligowe. W naszym mieście o ligowe punkty powalczy Concordia, a w sobotni wieczór na Modrzewinie odbędzie się 4. Nocny Bieg pod Gwiazdami.

285. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 285. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia w Warszawie

Przed piłkarzami Olimpii wyjazd do Warszawy i starcie z liderem III-ligowych rozgrywek. KTS Weszło to drużyna, która jeszcze w tym sezonie nie przegrała i ma na swoim koncie aż 22 punkty. Żółto-biało-niebiescy radzą sobie gorzej i zgromadzili dwanaście oczek mniej. Jakim rezultatem zakończy się mecz, dowiemy się w sobotnie popołudnie, początek pojedynku o godz. 15.

Concordia z Mamrami

W 8. kolejce IV-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni podejmą Mamry Giżycko. Zdecydowanym faworytem w tym meczu jest Concordia, która ma na swoim koncie 16 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli. Piłkarze z Giżycka do tej pory wygrali tylko raz, ponieśli aż sześć porażek i okupują przedostatnią lokatę. Początek spotkania na boisku przy ul. Krakusa o godz. 16, wstęp wolny.

Koszykarze rozpoczynają sezon

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki zawodnicy Energi Basketball Elbląg rozegrają premierowe spotkanie w sezonie 2026/2027, a ich rywalem będzie Sklep Polski MKK Gniezno. Nadrzędnym celem naszego zespołu na ten sezon jest wywalczenie awansu do fazy play-off. Więcej informacji na temat zmian w drużynie przeczytasz w tym artykule. Mecz z MKK rozpocznie się o godz. 17, wstęp wolny.

Silvant w Bydgoszczy

W 2. kolejce I-ligowych rozgrywek Silvant zagra na wyjeździe z Promar AZS UKW Bydgoszcz. Zarówno Elblążanie i Bydgoszczanie wygrali na start rozgrywek i będą chcieli kontynuować zwycięską passę. Pojedynek zostanie rozegrany w Bydgoszczy w sobotę, początek o godz. 18.

4. Nocny Bieg pod Gwiazdami

Ponad 1100 zawodników zgłosiło się do 4. Elbląskiego Nocnego Biegu pod Gwiazdami. Na uczestników czeka wspólna rozgrzewka, 5-kilometrowa trasa oraz widowiskowy pokaz cichej pirotechniki. Start biegu zaplanowano na godzinę 20:00 z al. Jana Pawła II, na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego. Zawodnicy pobiegną ulicami Antoniego Czuchnowskiego i Michała Rosnowskiego, by wrócić na al. Jana Pawła II i skierować się prosto do mety.