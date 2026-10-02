Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend dwie drużyny zainaugurują sezon 2026/2027 w Elblągu. Piłkarki ręczne Truso rozpoczną rozgrywki I-ligowe, a siatkarze IKS Atak zagrają premierowe spotkanie w II lidze. W naszym mieście zagrają też szczypiornistki Startu oraz zawodnicy Basketball.

287. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 287. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Atak debiutuje w II lidze

Siatkarze IKS Atak awansowali do II ligi i w sobotę zagrają swój pierwszy mecz przed własnymi kibicami. Rywalem naszej drużyny będzie AZS UWM Olsztyn, zatem szykuje się derbowy pojedynek. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 12, Wstęp wolny. Więcej na temat przygotowań drużyny do sezonu w tym artykule.

Olimpia w Łomży

W 11. serii gier żółto-biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z ŁKS Łomża. Oba zespoły nie radzą sobie w tym sezonie dobrze i znajdują się w dolnych rejonach tabeli. Łomżanie nie wygrali do tej pory żadnego meczu, mają zaledwie trzy punkty i zamykają III-ligową stawkę. Elblążanie z kolei z dziesięcioma punktami zajmują czternaste miejsce. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 16.

Basketball z Gremi

W sobotę zawodnicy Basketball zagrają trzeci mecz w tym sezonie. Elblążanie nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa i mają nadzieję, że w końcu zgarną dwa punkty. Rywalem naszej drużyny będzie niepokonany dotąd zespół Gremi Gdańsk, który jest liderem rozgrywek. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17, wstęp wolny.

Start z Galiczanką

Przed piłkarkami ręcznymi Startu mecz 4. kolejki LOTTO Superligi Kobiet, w której podejmą Galiczankę Lwów. Oba zespoły do tej pory wygrały jeden mecz i poniosły dwie porażki i mają po trzy punkty, zatem obu bardzo zależy na wygranej. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

Truso inauguruje sezon

W nadchodzący weekend rozegrana zostanie już 3. kolejka I ligi kobiet, jednak Truso Elbląg zagra dopiero swój premierowy mecz. Pierwszym rywalem naszej drużyny będzie SMS ZPRP I Kalisz, który ma za sobą jedno spotkanie zakończone zwycięstwem. Liczymy, że Elblążanki rozpoczną sezon od zwycięstwa i zgarną trzy punkty. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki o godz. 10:30, wstęp wolny.

Concordia ze Stomilem

W niedzielę w IV lidze szykuje się ciekawy pojedynek, bo lider zmierzy się z wiceliderem. Stomil Olsztyn ma na swoim koncie komplet zwycięstw i tym samym 27 punktów, Concordia natomiast wygrała siedem razy, raz zremisowała i poniosła jedną porażkę. Czy naszej drużynie uda się przerwać świetną serię Olsztynian, dowiemy się w niedzielne popołudnie. Początek meczu w Olsztynie o godz. 15.

Silvant w Olsztynie

W 4. kolejce I-ligowych rozgrywek szczypiorniści Silvantu zmierzą się w Olsztynie z tamtejszą Warmią. Oba zespoły wygrały do tej pory dwa mecze i poniosły po jednej porażce, jednak dzieli je jeden punkt. Olsztynianie mają sześć oczek, Elblążanie natomiast pięć. Mamy nadzieję, że naszej drużynie uda się zwyciężyć i awansować w ligowej tabeli. Początek niedzielnego meczu w Olsztynie o godz. 17.