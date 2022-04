Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w naszym mieście o ligowe punkty zawalczy jedynie Concordia, natomiast wyjazd czeka obie drużyny Olimpii oraz zawodniczki Startu. W Elblągu odbędą się także Mistrzostwa województwa w tenisie stołowym, a szachiści powalczą o Puchar Polski.

Concordia z Korszami

W sobotę Concordia Elbląg na własnym boisku podejmie MKS Korsze. Póki co lider IV ligi ma pięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Huraganem Morąg, a ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby utrzymać (lub zwiększyć) dystans. Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki będzie Concordia, która ma aż 25 punktów więcej od MKS Korsze. Mecz na stadionie przy ul. Krakusa rozpocznie się o godz. 16.

Rezerwy z Polonią

O pierwsze zwycięstwo w tym roku powalczą czwartoligowe rezerwy Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy w Lidzbarku Warmińskim zmierzą się z miejscową Polonią. Ciekawostką jest fakt, że będzie to starcie klubów partnerskich. Początek sobotniego meczu o godzinie 17.

Start z mistrzem

Przed szczypiornistkami Startu niezwykle ciężkie spotkanie, w którym będzie trudno chociażby o punkt. W sobotę elblążanki udadzą się do Lubina, gdzie zmierzą się z aktualnymi mistrzyniami Polski. Zespół Bożeny Karkut walczy o powtórzenie sukcesu z poprzedniego sezonu i do starcia z elblążankami przystąpi zmobilizowany, bo jakakolwiek strata punktu mogłaby im mocno pokrzyżować plany. Mecz Zagłębia ze Startem rozpocznie się o godz. 18.

Olimpia z drugim Lechem

Kibice drugoligowej Olimpii Elbląg czekają na pierwsze zwycięstwo swojej drużyny w tym roku. Podopieczni Tomasza Grzegorczyka w niedzielę o trzy punkty powalczą we Wronkach z rezerwami Lecha Poznań. Rywal zajmuje pozycję w strefie barażowej, z kolei Olimpijczycy chcieliby do niej wrócić. Żółto-biało-niebieskich zależy też, by zrewanżować się poznanianom za wrześniową porażkę u siebie 1:2. Pierwszy gwizdek w niedzielę o godzinie 13.

Mistrzostwa województwa w tenisie stołowym

Hale Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w sobotę opanują tenisiści stołowi. Młodzi sportowcy walczyć będą o medale mistrzostw województwa warmińsko - mazurskiego w kategorii młodzika i kadeta oraz awans do mistrzostw Polski. Honory gospodarzy będą pełnić zawodnicy Mlexera Elbląg. Więcej informacji tu.

Szachiści o Puchar Polski

9 i 10 kwietnia w Elblągu zostanie zainaugurowana tegoroczny cykl turniejów PGNiG Termika Puchar Polski. Do naszego miasta przyjadą szachiści z całego kraju. Dwudniowa rywalizacja odbędzie się w największej elbląskiej hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Grunwaldzkiej 135. Więcej na ten temat w tym artykule. Kolejne turnieje odbędą się w Puławach, Łodzi i Bydgoszczy.

Koszykarki o półfinał

Koszykarki Truso Elbląg zagrają w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski do lat 15. W Pabianicach elblążanki zmierzą się z MPKK Sokołów Podlaski, Ślęzą Wrocław, PTK IDM Pabianice. Awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze ekipy.