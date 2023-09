Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w końcu przed własną publicznością zagrają piłkarki ręczne Startu. W Elblągu o punkty będzie rywalizować też Concordia, natomiast wyjazdowe mecze czekają obie drużyny Olimpii.

Rezerwy w Dobrym Mieście

W 8. kolejce IV-ligowych rozgrywek lider zmierzy się z wiceliderem. Liderem jest Olimpia, natomiast drugą drużyną DKS Dobre Miasto. Oba zespoły mają na swoim koncie po szesnaście punktów, obie wygrały pięciokrotnie, raz zremisowały i poniosły po jednej porażce. Która z tych drużyn zwycięży po raz szósty, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek starcia w Dobrym Mieście o godz. 12.

Concordia z Mławianką

W 9. kolejce III-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni podejmą Mławiankę Mława. Concordia przegrała cztery ostatnie mecze i bardzo chciałaby wrócić na zwycięską ścieżkę. Po serii porażek elblążanie spadli na 15. miejsce w tabeli. Zaledwie dwie pozycje wyżej plasuje się obecnie Mławianka, która także gra w kratkę. Najbliższy rywal Concordii ma zaledwie punkt więcej i obu drużynom będzie bardzo zależeć na sobotnim zwycięstwie. Liczymy na to, że to jednak zespół Łukasza Nadolnego strzeli więcej bramek i awansuje w ligowej tabeli. Początek sobotniego meczu na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 16.

Start z Galiczanką

Przed zawodniczkami EKS 3. seria gier Orlen Superligi Kobiet, jednak dopiero pierwszy mecz w Elblągu. Szczypiornistki Startu dwa pierwsze spotkania zagrały na parkiecie mistrza i brązowego medalisty i oba te spotkania przegrały. Drużyna ma nadzieje, że w końcu doniesie upragnione zwycięstwo i zainkasuje pierwsze punkty w tym sezonie. Z kolei Galiczanka Lwów również rywalizowała z mocnymi drużynami i także poniosła dwie porażki. Która drużyna wyjdzie z tego spotkania zwycięsko, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

Olimpia w Łodzi

Rezerwy ŁKS będą dziesiątym rywalem Olimpii w sezonie 2023/2024. Żółto-biało-niebiescy wygrali trzy ostatnie mecze i awansowali w II-ligowej tabeli na miejsce piąte. Zarówno Olimpia jak i ŁKS mają na swoim koncie spięć zwycięstw, jeden remis i po trzy porażki, co daje w sumie szesnaście punktów. Być może drużyna która zwycięży w tym spotkaniu awansuje na fotel lidera. My oczywiście mamy nadzieję, ze będzie to Olimpia. Początek niedzielnego meczu w Łodzi o godz. 17:45.