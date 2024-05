Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą piłkarze Olimpii. W naszym mieście będzie można także wystartować w biegu Wings For Life. Wyjazdowe starcie czeka natomiast Concordię.

Concordia w Białobrzegach

Przed pomarańczowo-czarnymi bardzo ważne spotkanie, w którym zmierzą się z ostatnią w tabeli Pilicą. Piłkarze z Białobrzegów, podobnie jak Concordia, walczą o utrzymanie w IV-lidze. W dużo gorszej sytuacji jest rywal elblążan, który ma na swoim koncie zaledwie 19 punktów, nasza drużyna natomiast 27. Podopieczni Mateusza Bogdanowicza liczą na trzy oczka, które pozwolą wydostać im się ze strefy spadkowej. Mecz w Białobrzegach rozegrany zostanie w piątek (3 maja), początek o godz. 12.

Olimpia z Hutnikiem

W 31. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na stadionie przy Agrykola z Hutnikiem. Zespoły dzieli siedem punktów i sześć pozycji w ligowej tabeli. Krakowianie mają 45 oczek, elblążanie natomiast 38. W pierwszej rundzie piłkarze Hutnika wygrali na własnym boisku 1:0. Czy zawodnikom Olimpii uda się zrewanżować, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania o godz. 17.

Wings For Life

5 maja na całym świecie odbędzie się kolejna edycja imprezy Wings for Life, z której dochód przeznaczony jest na badania dotyczące leczenia urazów rdzenia kręgowego. W Polsce taki bieg odbywa się raz w roku w Poznaniu, ale dołączyć do tej rywalizacji można w każdym miejscu. I do tego w Elblągu zachęca trener Bogusław Tołwiński. Więcej informacji na temat wydarzenia tu.