Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend kibice piłki nożnej będą mieli okazję zobaczyć Michała Pazdana, czy Jacka Góralskiego - zawodników Wieczystej Kraków, którzy przyjadą zmierzyć się z Olimpią. Z kolei szczypiornistki Startu udadzą się do Piotrkowa Trybunalskiego na kolejne mecze kontrolne.

Olimpia z Wieczystą

Przed żółto-biało-niebieskimi bardzo trudny pojedynek. Co prawda do Elbląga przyjedzie beniaminek II ligi - Wieczysta Kraków, jednak mający w swoim składzie bardzo doświadczonych piłkarzy, jak chociażby Michał Pazdan, Jacek Góralski. Krakowianie wygrali do tej pory cztery na pięć meczów i są obecnie wiceliderem. Z kolei Olimpia nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa i z dwoma punktami na koncie znalazła się w strefie spadkowej. Jakim rezultatem zakończy się mecz elblążan z Wieczystą, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek rywalizacji na stadionie przy Agrykola o godz. 12, transmisja w TVP Sport.

Start w Piotrkowie Trybunalskim

W miniony weekend Start był gospodarzem turnieju, w którym zmierzył się z SPR Gdynia, Szczypiornem Kalisz i Młynami Stoisław Koszalin. Drużyna Magdaleny Stanulewicz zaprezentowała się z niezłej strony i wygrała wszystkie mecze. Przed elblążankami kolejny turniej, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przeciwnicy będą już nieco bardziej wymagający. W piątek o godz. 15 zmierzą się z KPR Kobierzyce, w sobotę natomiast o godz. 12:15 zagrają z MTS Żory, a o 15:15 z Piotrcovią. Z kolei w niedzielę o godz. 19 podczas Święta Chleba na scenie pod katedrą będzie miała miejsce prezentacja przebudowanej drużyny Startu.

Wakacyjny parkrun

Przed nami 173. edycja parkrun Park Modrzewie Elbląg. W parku Modrzewie co tydzień w sobotę o godz. 9 uczestnicy parkrun pokonują wspólnie marszem, truchtem i biegiem dystans 5 km. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy tylko jednorazowa, również bezpłatna, rejestracja na stronie parkrun.

Grają IV-ligowcy

W weekend swoje kolejne mecze ligowe zagrają elbląskie IV-ligowe zespoły. W sobotę o godz. 16 Concordia zmierzy się na wyjeździe ze Startem Nidzica. Pomarańczowo-czarni wciąż czekają na premierowe zwycięstwo w lidze. Z kolei Olimpia II Elbląg w niedzielę podejmie DKS Dobre Miasto. Spotkanie to zostanie rozegrane na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 17, wstęp wolny.

Klasa okręgowa i CLJ

Zarówno Olimpia III jak i Concordia II w 3. kolejce rozgrywek okręgowych swoje mecze rozegra na boiskach rywali. Obie drużyny póki co dostarczały punkty swoim przeciwnikom, jednak w końcu chciałyby poczuć smak zwycięstwa. Żółto-biało-niebiescy w sobotę o godz. 16 zmierzą się w Turznicy z miejscowym Płomieniem. Godzinę później rozpocznie się mecz w Lubawie, gdzie pomarańczowo-czarno postarają się pokonać tamtejszy Constract.

Z kolei piłkarze Olimpii grający w rozgrywkach CLJ u 17 w sobotę o godz. 12 zagrają na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Obie drużyny czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.