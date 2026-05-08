Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu odbędzie się turniej Final Four Pucharu Polski Kobiet. W naszym mieście o ligowe punkty powalczą rezerwy Olimpii oraz szczypiorniści Silvantu.

266. parkrun i bieg z aplikacją Wings for Life

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 266. edycja tego wydarzenia.

Po sobotnim bieg Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza na spacer. To świetna okazja, żeby odkryć jeszcze więcej ciekawostek, historię, przyrodę i tajemnice parku Modrzewie. Zbiórka o godz. 10 przy "domku bramnym" od strony ul. Mazurskiej.

Warto dodać, że w niedzielę o godz. 13 w parku Modrzewie, po trasie parkrun, odbędzie się lokalny bieg z aplikacją Wings for Life. Tego dnia w wielu miejscach na świecie wystartują setki tysięcy biegaczy, by wesprzeć zbiórkę i badania nad przerwaniem rdzenia kręgowego. W Polsce główny bieg odbędzie się w Poznaniu, ale z aplikacją Wing for Life można wystartować z dowolnego miejsca. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy mają wykupioną aplikację, a nie jadą do Poznania, do wspólnego udziału w Elblągu.

Final Four Pucharu Polski

W sobotę i niedzielę w naszym mieście odbywać się będzie Final Four Pucharu Polski Kobiet, w którym rywalizować będą cztery zespoły, w tym reprezentujący Elbląg Start. W sobotnim półfinale (godz. 18) drużyna Magdaleny Stanulewicz zmierzy się z Piotrcovią i bardzo chce awansować do wielkiego finału, w którym zagra albo mistrz albo wicemistrz Polski. Więcej informacji na temat tego wydarzenia w tym artykule.

Rowerowe zawody w Bażantarni

W niedzielę leśne ścieżki Bażantarni ponownie wypełnią się miłośnikami jazdy na dwóch kołach. To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia - od najmłodszych uczestników po dorosłych zawodników, zatem wystartować może niemal każdy. Nadal można zapisać się na zawody, a więcej informacji tu.

Olimpia z rezerwami Widzewa

W 30. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało niebiescy zmierzą się na wyjeździe z Widzewem II Łódź. Olimpia ma na swoim koncie 36 punktów( po tym jak przyznano jej walkower) i oddaliła się od strefy spadkowej. Łodzianie natomiast zgromadzili sześć oczek więcej i zajmują 8. miejsce. Niedzielny mecz rozegrany zostanie w Ośrodku Treningowym Łodzianka, początek o godz. 12.

Silvant kończy sezon

Przed piłkarzami ręcznymi ostatni w tym sezonie mecz, który rozegrają przed własnymi kibicami. Rywalem naszej drużyny będzie SKF KPR Sparta Oborniki. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w I-ligowej tabeli, dzielą je dwa punkty, Sparta ma ich 24, Elblążanie natomiast 22. Jeśli nasz zespół się przełamie i zwycięży, to zakończy premierowy sezon w I lidze na miejscu 10, w przeciwnym razie zajmie 11 lub 12 lokatę. Liczymy na wygraną Silvantu i godne pożegnanie się z własnymi kibicami. Początek niedzielnego pojedynku w hali przy ul. Kościuszki o godz. 14, wstęp wolny.

Gra IV liga

W 25. kolejce IV-ligowych rozgrywek elbląskie drużyny zawalczą o kolejne punkty. W sobotę o godz. 13 w Dobrym Mieście rozpocznie się mecz miejscowego DKS z Concordią. W niedzielę natomiast rezerwy Olimpii podejmą Pisę Barczewo. To spotkanie wyjątkowo rozegrane zostanie na stadionie przy Agrykola, pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 16, wstęp wolny.