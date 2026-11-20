Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarki ręczne Startu, koszykarze Elbasket, siatkarze Ataku oraz hokeiści gdańskiego Fudeko. W naszym mieście rozegrany zostanie także Puchar Polski w steel darta.

Start z wicemistrzem

Przed piłkarkami ręcznymi Startu ostatni mecz przed przerwą związaną z mistrzostwami Europy. W piątek dyspozycję naszej drużyny sprawdzą wicemistrzynie Polski z Lublina. Oba zespoły nie przystąpią do tego spotkania w optymalnym składzie, bo borykają się z kontuzjami. MKS jest obecnie liderem rozgrywek i do Elbląga przyjedzie po kolejny komplet punktów. Mamy jednak nadzieję, że zawodniczki Startu pokażą się z bardzo dobrej strony. Mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18. Więcej informacji tu.

Puchar Polski w steel darta

Od piątku do niedzieli w Hotelu Młyn Aqua&Spa odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai. Turniej zostanie rozegrany na minimum 20 tarczach. Zapisy indywidualnie na miejscu w sali bankietowej. Piątek to turniej deblowy, a w sobotę i niedzielę rozegrane zostaną dwa turnieju rangi Pucharu Polski Polskiej Organizacji Darta. Więcej informacji tu.

294.parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 294. edycja tego wydarzenia, tym razem poświęcona Świętu Niepodległości, mile widziane biało-czerwone barwy. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia w Płocku

Meczem z rezerwami Wisły Płock żółto-biało-niebiescy rozpoczną rundę rewanżową III-ligowych rozgrywek. W premierowym spotkaniu sezonu Elblążanie przegrali w Wisłą 1:2 i w pojedynku rewanżowym chcieliby się odegrać. Po 17. kolejkach drużyny dzielą cztery punkty, Płocczanie mają ich 25, nasz zespół 21. Mamy nadzieję, że w sobotę Olimpia zmniejszy dystans do rywala, początek meczu o godz. 12.

Koszykarze z Arką

W 11. kolejce II-ligowym rozgrywek koszykarze Energi Basketball podejmą BSA AMW Arka Gdynia. Wydaje się, że będzie to doskonała okazje na przełamanie naszej drużyny i odniesienie drugiego w tym sezonie zwycięstwa przed własną publicznością. Obecnie zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli i dzieli je zaledwie jeden punkt. Sobonie mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, wstęp wolny.

Silvant w Morągu

Przed szczypiornistami Silvantu trudny pojedynek. W sobotę nasza drużyna zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek. UKS Jedynka KODO Morąg wygrała w tym sezonie aż osiem meczów, a przegrała tylko raz i jest zdecydowanym faworytem w starciu z elbląskim zespołem. Silvant zgromadził do tej pory dziewięć punktów i bardzo liczy na przełamanie i odniesienie czwartego w tym sezonie zwycięstwa. Liczymy na dobry mecz w wykonaniu Elblążan i sprawienie niespodzianki, pojedynek rozpocznie się o godzinie 18.

Atak z Orlętami

W niedzielę siatkarze IKS Atak podejmą w hali przy al. Grunwaldzkiej GKS Orlęta Raszyn. Oba zespoły maja za sobą osiem pojedynków, Atak wygrał dwa i ma na swoim koncie osiem punktów. GKS natomiast zwyciężył trzykrotnie i zgromadził dziesięć oczek. Elbląska drużyna zajmuje przedostatnie miejsce w II-ligowej tabeli, a dzięki wygranej nad Orlętami mogłaby awansować pozycję wyżej. Mecz rozpocznie się o godz. 17, wstęp dla kibiców jest darmowy.

Wracają hokeiści

Gdański klub Fudeko GAS, który swoje domowe mecze rozgrywa w Elblągu, w najbliższy weekend po raz pierwszy w tym sezonie rywalizować będzie na lodowisku „Helena”, a jego rywalem będzie lider I-ligowej tabeli - Opole United. Zapowiada się interesujący pojedynek, nie tylko ze względu na to, iż Fudeko zmierzy się z liderem rozgrywek, ale również, ze względu na to, że po raz pierwszy w tym sezonie zagra przed elbląską publicznością pod wodzą nowego trenera Jurija Czucha. Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 20, niedzielny natomiast o 13. Więcej informacji w tym artykule. Bilety i karnety można nabyć na platformie abilet.pl.