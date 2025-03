Sprawni jak ninja!

W sobotę (15 marca) odbędą się w Elblągu Mistrzostwa Polski Ninja. To wydarzenie dla miłośników nieco nietypowej, sportowej rywalizacji i emocji. Zawody poprzedził turniej międzyszkolny, w którym na torze sprawnościowym swoją siłę i zwinność testowali uczniowie elbląskich szkół. Zobacz zdjęcia.

Podczas sobotnich Mistrzostw Polski Ninja będą dostępne dwa tory przeszkód: jeden dla dzieci, a drugi dla dorosłych uczestników. Na obu torach obowiązywała będzie ta sama, widowiskowa formuła, czyli jeden na jeden, wyścig z partnerem. Każdy zawodnik będzie miał szansę zmierzyć się ze swoim rywalem, a jednocześnie przekraczać własne granice i zdobywać nowe doświadczenia.

W piątek (14 marca) w roli ninja sprawdzić mogli się najmłodsi mieszkańcy Elbląga.

- Rozgrywamy turniej międzyszkolny dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Mogą się oni zmierzyć na torze w stylu telewizyjnego show Ninja Warrior. Są na nim liny, sitaki, koła, trampolina. Trzech najlepszych uczniów wyłonionych w dzisiejszej rywalizacji będzie mogło wziąć udział w sobotnich Mistrzostwach Polski Ninja i sprawdzić się z zawodnikami z całego kraju - mówi Grzegorz Niecko z firmy KolekTYw, która jest współorganizatorem wydarzenia.

Łącznie do turnieju zgłosiło się 250 uczniów elbląskich szkół. – Cieszy nas tak duża frekwencja. Jest to zabawa, która niezwykle rozwija sprawność. Pokonanie takiego toru przeszkód nie jest proste – podkreśla Grzegorz Niecko.

Do sobotniej rywalizacji w ramach Mistrzostw Polski Ninja stanie 150 zawodników. Rozpocznie się ona o godz. 9. – Serdecznie zapraszamy do kibicowania im. W niedzielę mamy niespodziankę dla mieszkańców: między godz.10 a godz.14 z toru przeszkód będą mogli oni korzystać za darmo. Na Mistrzostwach Polski Ninja mamy również kategorię masters, to pokazuje, że swoich sił można tutaj próbować w każdym wieku – zachęca Grzegorz Niecko.

Zawody odbywają się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu (al. Grunwaldzka). Organizatorami wydarzenia są: Miasto Elbląg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz KolekTYw.