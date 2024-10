Stalowi liderem Grand Prix w koszykówce 3x3

Za nami drugi z dziewięciu turniejów, którymi w tym sezonie będziemy emocjonować się na parkiecie Szkoły Podstawowej nr 12. Bardzo dobry start w nowym sezonie Grand Prix 3x3 mają za sobą Stalowi, którzy zainkasowali komplet 40 punktów i samodzielnie liderują w tabeli.

W czwartym już sezonie koszykarskich rozgrywek 3x3 oglądamy 9 drużyn, w których doszło do kilku modyfikacji w składach, a także dołączyła do nas nowa ekipa Koryto Rychnowy, która na co dzień występuje także w Trójmiejskiej Lidze Koszykówki. Z kolei nowe-stare twarze stanowią teraz o sile drużyn: Pogromcy Parkietu, Szalone Bobcats, Dzikie Osy oraz Hoopers. Warto także wspomnieć o zespole ABC, czyli o dwukrotnych mistrzach ligi MOSiR, których jednak w tym sezonie nie zobaczymy z uwagi na zaangażowanie zawodników w grę dla lokalnego Elbasketu (2. Liga koszykówki). Panom życzymy powodzenia i kibicujemy!

Po dwóch rozegranych kolejkach najwięcej pozytywnego można powiedzieć o Stalowych, a więc wicemistrzach sezonu 2022/23. Zanotowali dwie wygrane w turniejach, odskoczyli na dystans 14 punktów i powoli wyrastają na najsilniejszą drużynę w stawce. Tym razem w finale spotkali się z Koryto Rychnowy, a ten emocjonujący pojedynek zakończył się wynikiem 18:16. Z kolei w meczu o 3. miejsce zobaczyliśmy Dzikie Osy, które uległy Szalonym Bobcats wynikiem 6:10.

Kolejny turniej rozegramy 6 listopada (środa) w hali Szkoły Podstawowej nr 12. Tabela z wynikami oraz terminarzem znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.