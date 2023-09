Startują ligi MOSiR

Czas rozpocząć nowy sezon amatorskich lig organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zgodnie z tradycją zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach piłkarskich, siatkarskich, a także koszykarskich 3×3. Skompletuj skład i rywalizuj o tytuł najlepszej drużyny w mieście. Zapisy trwają do 27 września.

Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD

Rusza już trzynasta edycja piłkarskich rozgrywek, które rozgrywane będą na elbląskich boiskach Orlik. Każde spotkanie trwać będzie 2 razy po 15 minut, a wszystkie mecze będą prowadzone przez licencjonowanych sędziów. Planowany system rozgrywek zakłada klasyczną ligę z fazą pucharową, co pozwoli większości drużyn na walkę o cenne nagrody. Termin zgłoszeń mija 27 września (środa), a można je dokonać za pomocą formularza Google. Wpisowe wynosi 480 złotych.

Awangarda Volley Liga

Siatkówka to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Elblągu. To doskonała okazja, by połączyć przyjemność uprawiania sportu z rywalizacją o atrakcyjne. Każde spotkanie składa się z trzech setów i odbywa się na boiskach w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej. Na każdym etapie zawodów czuwają licencjonowani sędziowie. Termin zgłoszeń upływa 27 września, a można je dokonać za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 480 złotych.

Grand Prix w koszykówce 3×3

Zapraszamy wszystkich fanów koszykówki do udziału w cyklu 10 turniejów w koszykówce trzyosobowej. Wystarczy zebrać drużynę złożoną z 3 graczy i 2 rezerwowych, aby rozpocząć rozgrywkę. Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie, a każdy mecz jest prowadzony przez licencjonowanych sędziów. Zwycięzca całego cyklu zostanie wyłoniony na podstawie sumy punktów zdobytych za miejsca zajęte w każdym z 10 turniejów. Zachęcamy do zgłaszania swoich drużyn do udziału do 27 września za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 350 złotych.

O udziale drużyn decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

Szczegóły rozgrywek będą podane na stronie www.mosir.elblag.eu.