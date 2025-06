Sukces gimnastyczek z Promyka

Gimnastyczki z Centrum Tańca Promyk w Elblągu wzięły udział w Międzynarodowym Festiwalu Gimnastyczno-Tanecznym o Grand Prix Prezydenta Gdyni, który odbył się 31 maja 2025 roku! Elblążanki wróciły do domu z medalami i wyróżnieniami.

estiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce, łączące gimnastykę artystyczną z tańcem, w którym biorą udział uzdolnione dzieci i młodzież. Co roku, w Gdyni spotykają się najlepsze talenty, a o sukcesie decyduje nie tylko technika, ale i ekspresja artystyczna. To prawdziwe święto sportu, sztuki i pasji!

To był wyjątkowy moment – dziewczynki zaprezentowały swoje umiejętności na najwyższym poziomie, a ich trud i pasja zostały docenione licznymi wyróżnieniami!

Jesteśmy bardzo dumni z ich osiągnięć i gratulujemy każdej z nich za zaangażowanie, poświęcenie oraz talent. Trenerką zespołu jest Svitlana Wysocka.

Czekamy na kolejne sukcesy i wydarzenia, które będą okazją do pokazania ich niesamowitej energii i pasji!

W kategorii wiekowej 10-13 lat Formacje Gimnastyczki (30 osób) dostały wyróżnienie.

Duety: 3 miejsce - Kornelia Buda i Kacprzyńska Maja

Wyróżnienie dla:

Amelia Piątkowska i Adriana Domagała

Lidia Domagała i Piotrowska Helena

Strankowska Lilianna i Wesołowska Monika

Kordus Wiktoria i Dudzik Klaudia

Michałowska Urszula i Prusik Klara

Chraniuk Nela i Szach Maja

Zalega Hania i Czarnecka Lena

Sarnecka Oliwia i Koacz Maja

Paluszak Julia i Chojnowska Nadia

Vanessa Mierzejewska i Marysia Cerkownik

Kategoria wiekowa 14-25 lat: 3 miejsce - Martyna Licznerska i Maja Adamowicz