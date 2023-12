Synchronicznie, efektownie i z gracją

Po raz pierwszy w Elblągu odbyły się Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym. Widzowie mieli okazję obejrzeć m.in. występy reprezentantek kraju. Wkrótce więcej zdjęć.

Łyżwiarze figurowi i synchroniczni rywalizowali na lodowisku Helena od piątku do niedzieli. Najpierw Pucharze Elbląga, gdzie wystartowało około 90 solistów, a następnie w Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie Figurowym, gdzie w różnych kategoriach wiekowych wystąpiło 320 osób.

- Te zawody to naprawdę duże przedsięwzięcie. Pierwszy raz organizujemy Mistrzostwa Polski dla łyżwiarstwa synchronicznego. Chcieliśmy połączyć z nią naszą dyscyplinę – Puchar Elbląga, udało się zgrać terminy, dogadaliśmy się z klubem Ice’n’Roll z Bydgoszczy i wspólnie organizujemy to wydarzenie. Publiczność może zobaczyć coś nowego – mówi Beata Kukowska, prezes UKS Szóstka Elbląg, organizatora zawodów, które były też pierwszym startem dla elbląskich łyżwiarzy figurowych. - W Pucharze Elbląga wystawiliśmy 20 zawodników. Przed nami kolejne zawody, m.in.w Warszawie – dodaje Beata Kukowska.

Do Elbląga przyjechały m.in. reprezentacje klubów z Gdańska, Torunia, Krakowa, Warszawy, Łodzi, Poznania i Katowic. Wśród nich reprezentantki Polski, które trenują na co dzień w SKF Iceskater Gdańsk.

- Jesteśmy jedyną seniorską drużyną w Polsce. To dla nas test, bo to nasz pierwszy start w sezonie, dla naszej kochanej widowni, która jest ogromna i bardzo nas wspiera. Przygotowujemy się do startu w mistrzostwach świata w kwietniu. Chcemy w nich poprawić swój wynik, na ostatnich byliśmy na 16. miejscu, chcemy iść wyżej – mówi Karolina Kapitańska, kapitan drużyny Iceskater Gdańsk.

- Mistrzostwa Polski są dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy kadrą narodową. Poza tym są tu nasze rodziny i dla nich chcemy pojechać jak najlepiej – dodaje Izabela Zielenkiewicz, jej koleżanka z drużyny.

W formacjach synchronicznych startuje jednocześnie na lodzie 16 osób. Prezentują program do muzyki, w którym najważniejsza jest synchronizacja i wykonanie różnego rodzaju figur. W najstarszych kategoriach wiekowych są to m.in. spirale i podnoszenia, co – jak mogli przekonać się widzowie elbląskich zawodów - wygląda bardzo efektownie.

Wyniki Pucharu Elbląga znajdziecie tutaj

Wyniki grup dodatkowych Pucharu Elbląga

Wyniki Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie synchronicznym znajdziecie tutaj