Szachowy weekend w Elblągu

W nadchodzący weekend (1-2 lipca) odbędą się dwa turnieje szachowe. W sobotę gramy turniej szachów szybkich (9 rund systemem szwajcarskim, tempo 10′+5″, czyli 10 min na zawodnika + 5 sek. na posunięcie), a w niedzielę – turniej szachów błyskawicznych (11 rund systemem szwajcarskim, tempo 5′+3″, czyli 5 min na zawodnika + 3 sek. na posunięcie). Zarówno sobotni, jak i niedzielny turniej rozpoczną się o godz. 10.

Miejsce, w którym odbędą się zawody, to świetlica przy SM Sielanka, znajdująca się przy ulicy Gwiezdnej 64 w Elblągu. Obie imprezy są niezależne od siebie, więc masz możliwość wzięcia udziału w jednym z turniejów lub zarejestrowania się na oba. Jedyne różnice między nimi to tempo gry - w niedzielnym turnieju partie będą krótsze, ale za to rozegrane zostaną więcej rund (11 zamiast 9).

Opłata startowa wynosi 30 złotych za jeden turniej, a dla tych, którzy zdecydują się wziąć udział w obu, dostępna jest promocyjna cena 50 złotych. Opłatę można uiścić gotówką w dniu turnieju.

W obu turniejach przewidziane są pięć nagród finansowych: dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, a także dla najlepszej zawodniczki oraz najlepszego juniora (w wieku do 18 lat).

Rejestracja odbywa się poprzez serwis turniejowy Chess Manager, gdzie znajdują się linki do zapisów dla obu turniejów: szachy szybkie oraz szachy błyskawiczne.

Co ważne, turnieje będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, co pozwoli zawodnikom uzyskać profesjonalny ranking szachowy. Nasz najlepszy Polak, Jan-Krzysztof Duda, ma ranking 2794, który zapewnia mu trzecie miejsce na światowej liście rankingowej w szachach szybkich. Jeśli chcesz sprawdzić, jaki ranking możesz osiągnąć, serdecznie zapraszamy do Sielanki w ten weekend!

Organizatorem obu turniejów jest nowo powstały klub szachowy E4 Elbląg, założony przez Łukasza Mackiewicza.

Do zobaczenia przy szachownicy!